  • El preu dels carburants ha estat el principal motiu d'increment de l'IPC avançat. | MArvin Arquíñigo
Indicadors econòmics del maig

La inflació avançada repunta fins al 4,9% al maig impulsada principalment per l’encariment del transport

L’indicador provisional creix una dècima respecte a l’abril, mentre aliments i begudes contribueixen a contenir l’evolució general dels preus

La variació interanual estimada de l’índex de preus de consum (IPC) corresponent al mes de maig s’ha situat en el 4,9%, segons l’indicador avançat publicat aquest dilluns pel departament d’Estadística. La dada, pendent de confirmació amb la publicació definitiva de l’índex, representa un increment d’una dècima en comparació amb el 4,8% registrat a l’abril.

L’evolució de la inflació està vinculada principalment a l’augment dels preus associats al transport. També han tingut incidència, tot i que en menor mesura, els increments observats en els grups de vestit i calçat, així com en habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles. En canvi, el comportament del grup d’aliments i begudes no alcohòliques ha contribuït a suavitzar l’augment general dels preus durant el període analitzat.

L’IPC mensual es manté estable en el 0%, amb l’habitatge a l’alça i el transport moderant

Pel que fa a la variació mensual avançada, aquesta s’ha mantingut en el 0% durant el maig. En aquest cas, el grup de l’habitatge és el que ha registrat una major incidència a l’alça, mentre que el transport ha actuat en sentit contrari i ha contribuït a moderar l’evolució mensual de l’índex. Un any abans, la variació mensual del maig havia estat del -0,1%.

En comparació amb els països veïns, la taxa avançada d’inflació d’Andorra continua per sobre de les registrades a Espanya i França. Segons les dades disponibles, l’IPC avançat espanyol se situa en el 3,2%, mentre que el francès arriba al 2,4%.

