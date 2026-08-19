El carret es resisteix a desaparèixer i torna a guanyar popularitat entre els joves en plena era de la ‘foto’ digital

Les noves tecnologies i la immediatesa dels telèfons mòbils no han fet desaparèixer l’interès pels formats fotogràfics més tradicionals. De fet, els tallers de fotografia detecten un augment de persones que tornen a fer ús de càmeres digitals o fins i tot de carret. Des de Fotobit assenyalen que «el jovent torna a tenir la il·lusió de treballar amb aquestes màquines d’un sol ús o, si no, amb alguna màquina que troben a casa seva o dels seus avis. Els fa il·lusió fer les fotos i no poder-les veure fins al cap d’uns dies, quan es revelen». Una tendència que també constaten des de Calsina Imatges: «Sí que hi ha demanda d’analògic, ha tornat a revifar el mercat en aquest aspecte, però nosaltres no revelem aquest format perquè ja no tenim laboratori».
Paral·lelament, i juntament amb les càmeres d’un sol ús, també han detectat un augment, tot i que més tímid, de persones que volen revelar imatges fetes amb càmeres digitals. «La veritat és que sí que ho estem notant. O sigui, ve bastant gent», expliquen. Tot i això, altres establiments com Calsina Imatges assenyalen que el format digital s’ha vist eclipsat pels telèfons mòbils: «En digital no gaire. La tendència és més aviat que tenen alguna foto al mòbil i els fa gràcia imprimir-la. El que jo experimento aquí és que tenen fotos al mòbil i es troben que volen fer un detall i ho volen fer, o sigui, convertir-ho en físic perquè fa més gràcia».
«El jovent torna a tindre la il·lusió de treballar amb aquestes màquines d’un sol ús o, si no, amb alguna màquina que troben a casa seva o dels seus avis» – Fotobit
Els estudis consultats coincideixen que aquest retorn a formats com l’analògic i el digital és especialment popular entre els joves d’entre 18 i 30 anys. «Hi ha gent jove i nois que no tenen ni 20 anys i el dia del seu aniversari els agrada fer-se algun petit àlbum o fer-se un marc i posar-hi dues o tres fotos», han assegurat des de Foto Imatge. Pel que fa als formats més populars, destaquen les imatges individuals i les ampliacions, mentre que els àlbums acostumen a reservar-se per a aniversaris, casaments o records de viatges. «Fem principalment fotos soles i ampliacions. També fem algun àlbum digital, però són senzillets», han comentat des de Fotobit.
Tot i la creixent popularitat de les càmeres analògiques o digitals, la supremacia de la fotografia encara la manté el telèfon mòbil, ja que, segons els tallers, en la majoria dels casos s’imprimeixen imatges fetes amb aquests dispositius que els usuaris volen conservar en format físic. Aquesta transició cap a la digitalització també va provocar que molts estudis deixessin de limitar els seus serveis únicament a la fotografia i s’adaptessin al nou paradigma, sent el cas de Fotobit: «Fa 43 anys vam començar només amb revelatge de negatius i amb això es vivia de sobres. Oferim servei de copisteria, cosa que fa molts anys no fèiem, i des de fa 30 anys vam començar amb les fotos de carnet».