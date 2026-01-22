Ordino cobrirà prop del 30% del seu consum energètic amb una nova central hidroelèctrica situada al Serrat

El Govern impulsarà una nova central hidroelèctrica al Serrat, a la parròquia d’Ordino, la qual permetrà generar energia equivalent a prop del 30% del consum de la parròquia. El projecte, que es licitarà mitjançant una concessió pública, s’ha anunciat aquest matí en el marc de la setena reunió de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic.
La instal·lació tindrà una producció anual superior als 7.000 megawatts hora, l’equivalent a l’energia consumida per unes 2.200 llars. Segons ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, es tracta d’un projecte “totalment rendible” que suposarà “un salt endavant important” en l’aposta per les energies renovables.
En aquest sentit, Forné ha detallat que el projecte ha evolucionat respecte als plantejaments inicials després d’estudiar amb més precisió les captacions d’aigua. “Captarem del riu d’Arcalís, del riu de Sorteny i del riu de Rialb, dels tres rius, i per tant tindrem molt més cavall del que estava previst”, ha indicat. A més, la zona de turbinat se situarà a una cota més baixa del Serrat, fet que permetrà incrementar de manera notable el productible final.
La concessió es tramitarà mitjançant un concurs públic obert a empreses, mútues i altres entitats del país. “El tractament serà exactament igual que el que hem fet amb les plaques fotovoltaiques”, ha assenyalat el secretari d’Estat, qui ha afegit que qualsevol empresa, mútua o fins i tot un comú, si impulsa una societat, podrà optar a desenvolupar el projecte. Una vegada adjudicada la concessió, la construcció de la central podria tenir una durada aproximada de dos anys.
Aquest nou equipament se sumarà a les concessions de plaques solars que s’adjudicaran aquesta mateixa setmana, les quals permetran instal·lar energia fotovoltaica en 37 edificis públics del país. Ambdues actuacions permetran incrementar la producció elèctrica d’origen nacional del nivell actual, situat al voltant del 22%, fins a aproximadament el 25%.
En aquest context, Forné ha recordat que el Govern ja treballa en l’actualització de l’Estratègia Energètica Nacional i de Lluita contra el Canvi Climàtic per adaptar-la als nous compromisos internacionals i als reptes emergents. Segons ha indicat, quan entri en funcionament el parc eòlic del Maià, la producció podria enfilar-se fins a prop del 35%, superant així els objectius fixats per al 2030. “Hem passat d’un 15% de producció, que era pràcticament la central d’Engolasters, a un 23% actual, i a un 25% amb les instal·lacions que hem anunciat avui”, ha remarcat Forné.