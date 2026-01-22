Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, després de la reunió. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic

Ordino cobrirà prop del 30% del seu consum energètic amb una nova central hidroelèctrica situada al Serrat

El projecte preveu una producció anual equivalent a 2.200 llars i s’impulsarà mitjançant una concessió pública oberta a empreses i entitats

El Govern impulsarà una nova central hidroelèctrica al Serrat, a la parròquia d’Ordino, la qual permetrà generar energia equivalent a prop del 30% del consum de la parròquia. El projecte, que es licitarà mitjançant una concessió pública, s’ha anunciat aquest matí en el marc de la setena reunió de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic.

La instal·lació tindrà una producció anual superior als 7.000 megawatts hora, l’equivalent a l’energia consumida per unes 2.200 llars. Segons ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, es tracta d’un projecte “totalment rendible” que suposarà “un salt endavant important” en l’aposta per les energies renovables.

En aquest sentit, Forné ha detallat que el projecte ha evolucionat respecte als plantejaments inicials després d’estudiar amb més precisió les captacions d’aigua. “Captarem del riu d’Arcalís, del riu de Sorteny i del riu de Rialb, dels tres rius, i per tant tindrem molt més cavall del que estava previst”, ha indicat. A més, la zona de turbinat se situarà a una cota més baixa del Serrat, fet que permetrà incrementar de manera notable el productible final.

“Captarem del riu d’Arcalís, del riu de Sorteny i del riu de Rialb i per tant tindrem molt més cavall del que estava previst” – David Forné

La concessió es tramitarà mitjançant un concurs públic obert a empreses, mútues i altres entitats del país. “El tractament serà exactament igual que el que hem fet amb les plaques fotovoltaiques”, ha assenyalat el secretari d’Estat, qui ha afegit que qualsevol empresa, mútua o fins i tot un comú, si impulsa una societat, podrà optar a desenvolupar el projecte. Una vegada adjudicada la concessió, la construcció de la central podria tenir una durada aproximada de dos anys.

Aquest nou equipament se sumarà a les concessions de plaques solars que s’adjudicaran aquesta mateixa setmana, les quals permetran instal·lar energia fotovoltaica en 37 edificis públics del país. Ambdues actuacions permetran incrementar la producció elèctrica d’origen nacional del nivell actual, situat al voltant del 22%, fins a aproximadament el 25%.

Aquest nou equipament se sumarà a les concessions de plaques solars que s’adjudicaran aquesta mateixa setmana, que permetran instal·lar energia fotovoltaica en 37 edificis públics del país

En aquest context, Forné ha recordat que el Govern ja treballa en l’actualització de l’Estratègia Energètica Nacional i de Lluita contra el Canvi Climàtic per adaptar-la als nous compromisos internacionals i als reptes emergents. Segons ha indicat, quan entri en funcionament el parc eòlic del Maià, la producció podria enfilar-se fins a prop del 35%, superant així els objectius fixats per al 2030. “Hem passat d’un 15% de producció, que era pràcticament la central d’Engolasters, a un 23% actual, i a un 25% amb les instal·lacions que hem anunciat avui”, ha remarcat Forné.

Comparteix
Notícies relacionades
Lladós anuncia un superàvit de 60 milions el 2025 i defensa un pressupost que “afronta els reptes actuals del país”
L’oposició carrega contra el pressupost del 2026 i Escalé adverteix que “la resta del parc immobiliari està desbocada”
Divisió a la cambra parlamentària sobre el paper i el pressupost d’Andorra Turisme en el model econòmic del país

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Forné situa el 2027 com a horitzó per ampliar rutes a l’aeroport de la Seu després de consolidar els vols actuals
  • Societat
Els permisos de residència i treball creixen un 3,4% al tercer trimestre del 2025, superant les 43.000 autoritzacions
  • Societat
L’INH registra un augment del 29% de consultes durant el 2025, una gran part sobre l’accés a habitatge protegit
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Canillo estudia pujar els preus del Pont Tibetà per evitar que “es massifiqui” i regular així l’afluència de visitants
  • Parròquies
Aprovada la modificació del POUP de Canillo per un creixement “qualitatiu” i amb una densitat “no massificada”
  • Parròquies
Exhaurides les 30 places de pupil·latge de CanRodes: “Evidencia la necessitat de disposar d’espais regulats”
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu