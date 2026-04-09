Forné avança que el nou reglament del sector del taxi obligarà tots els taxistes a integrar-se a la nova centraleta única

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha anunciat que el nou reglament del sector del taxi establirà l’obligatorietat que tots els professionals estiguin donats d’alta a la centraleta única de reserves. La mesura s’emmarca en el procés d’unificació i regularització del servei impulsat pel Govern, mentre que Forné ha remarcat que aquesta central formarà part del marc normatiu i que no es permetrà exercir el servei de taxi al marge d’aquest sistema. “Tots els taxis hauran d’estar en aquesta centraleta”, ha afirmat, incidint que no es podrà “estar circulant lliurement” fora del model establert.
En aquest sentit, ha defensat que el servei de taxi, com a servei públic, “ha d’estar unificat” per garantir un millor funcionament i més confiança per a la ciutadania. El reglament també fixarà les condicions de convivència amb altres activitats. Segons ha explicat, un titular de llicència podrà disposar de serveis VTC en l’àmbit privat, però no podrà compatibilitzar l’activitat de taxi amb altres plataformes mentre estigui en servei dins del sistema regulat. “El que obligarem amb aquest reglament és que tots els taxis estiguin a la central de reserves”, ha reiterat.
Aquesta regulació arriba en un context en què el sector ha viscut tensions arran del procés d’unificació, especialment per la situació d’alguns professionals que no s’han integrat en el nou sistema i que han quedat fora de la centraleta. Tot i això, Forné ha assegurat que la gran majoria del col·lectiu ja s’hi ha adherit. “Més del 90% dels taxis estan en aquesta central”, ha indicat, destacant que només “tres o quatre” en queden al marge.
Així, el secretari d’Estat ha defensat que el camí passa per la integració total del sector. “No pot ser d’una altra manera”, ha afirmat, tot afegint que fragmentar el servei “no tindria cap sentit”. A més, ha recomanat als professionals que encara no formen part de la central que s’hi incorporin, considerant que és “el més coherent pel sector”. Cal recordar que, actualment, el sistema ja funciona a través de canals com el telèfon o el WhatsApp, mentre que està previst ampliar-lo amb aplicacions digitals.