  • La seu d'Uber, a Escaldes-Engordany. | El Periòdic
Alex Montero Carrer
Sense incidències remarcables

Forné defensa la convivència entre taxis i Uber i espera la decisió del sector sobre la centraleta única i l”app’ pròpia

La futura plataforma unificarà la gestió telefònica i digital del servei, i permetrà visualitzar els diferents taxis en moviment i el temps d’espera

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, ha afirmat que la convivència entre el servei de taxi i la plataforma Uber és possible i que, des del desplegament d’aquesta darrera fa menys d’un mes, el Govern no ha detectat incidències remarcables. Segons ha explicat, Uber “està ocupant un espai que el taxi segurament no estava bé ocupant” i ofereix “un servei més prèmium”, fet que, ha apuntalat, demostra que “poden conviure les dues modalitats de transport”.

Forné ha recordat que, després de l’arribada de la plataforma, es va reunir amb els taxistes “com a servei públic que el Govern és i defensa”, i que en els darrers mesos s’han treballat diverses actuacions consensuades amb el sector per afavorir-ne la modernització. Entre aquestes mesures destaca la centraleta única, un projecte en què “s’han posat d’acord les dues associacions”. Tanmateix, el secretari d’Estat ha explicat que està a l’espera que el col·lectiu li traslladi la seva proposta: “Ells han de validar una vegada tinguin les idees clares per aconseguir que el Govern estigui al seu costat”.

Pel que fa al desenvolupament tecnològic, la centraleta única inclourà també una aplicació mòbil, destacant que el model s’hauria d’assemblar al d’Uber o al de plataformes existents com City Xerpa

Pel que fa al desenvolupament tecnològic, el secretari d’Estat ha aclarit que la centraleta única (previsiblement anomenada ‘Taxi Andorra’) inclourà també una aplicació mòbil, remarcant que el model s’hauria d’assemblar al d’Uber o al de plataformes existents com City Xerpa: “Hi haurà els taxis en línia, que es veuran movent-se i quant tarden”, destacant que l’eina hauria de permetre consultar el temps d’arribada del vehicle i obtenir un estimatiu del preu.

Finalment, Forné ha indicat que manté contacte directe amb conductors del sector: “Tinc el telèfon de molts taxistes que em truquen i hem plasmat molts dels requeriments que ells ens han demanat”. Ara, ha ponderat, correspon als professionals definir “com volen procedir”. El secretari ha conclòs que el sector està mantenint reunions internes i que el Govern espera la seva decisió per continuar avançant en les actuacions previstes.

El Govern i els taxistes acorden crear una centraleta única digital per enfortir el sector davant l’arribada d’Uber

