  • El carrer de la Unió és un dels trams més tensionats del país. | Arxiu El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Redistribució de la zona

La reforma del carrer de la Unió per habilitar tres carrils, pendent fins que Escaldes resolgui els darrers ajustos

Forné explica que el projecte requerirà el desplaçament de serveis i un esquema variable de carrils amb canvi al carrer Maria Pla

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, ha anunciat que la reconfiguració del carrer de la Unió, un dels trams més tensionats del país, no es podrà executar fins que Escaldes-Engordany resolgui els ajustos pendents. La intervenció, acordada a la Taula Nacional de Mobilitat del mes de juny, preveu habilitar tres carrils (dos carrils de circulació contínua i un tercer carril central per a girs) després que els informes tècnics de Mobilitat confirmin que l’espai disponible permet aquesta redistribució.

Escaldes-Engordany va demanar fins al desembre per gestionar aspectes vinculats a la llicència de terrasses i a la reubicació dels contenidors de residus situats al tram afectat

Forné ha explicat que el Comú d’Andorra la Vella ja ha expressat la seva conformitat amb el projecte, mentre que Escaldes-Engordany va demanar fins al desembre per gestionar aspectes vinculats a la llicència de terrasses i a la reubicació dels contenidors de residus situats al tram afectat. “A partir d’ara, el que farem és tirar endavant aquest projecte”, ha afirmat, tot assenyalant que l’actuació és “de vital importància” i que podria reduir fins a un 20% el trànsit en aquest punt. El següent pas serà demanar a FEDA la reubicació d’un carregador elèctric, i es modificarà la parada de bus existent al tram.

Pel que fa a la configuració dels carrils, Forné ha detallat que es treballa amb un esquema variable en funció del punt del recorregut. Així, ha explicat que el canvi de distribució es produiria a l’altura del carrer Maria Pla, on es preveu la convergència i redistribució dels fluxos. Segons ha indicat, el carril dret seria sempre directe, mentre que el central permetria maniobres de canvi de trajectòria. “És un dos més u i l’altre costat dos més u; hi ha un moment que es canvien”, ha resumit, tot insistint que encara no hi ha un disseny tancat.

Llum verda a un estudi per habilitar tres carrils al carrer de la Unió amb una millora prevista del 20% en la mobilitat

