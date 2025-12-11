La reforma del carrer de la Unió per habilitar tres carrils, pendent fins que Escaldes resolgui els darrers ajustos

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, ha anunciat que la reconfiguració del carrer de la Unió, un dels trams més tensionats del país, no es podrà executar fins que Escaldes-Engordany resolgui els ajustos pendents. La intervenció, acordada a la Taula Nacional de Mobilitat del mes de juny, preveu habilitar tres carrils (dos carrils de circulació contínua i un tercer carril central per a girs) després que els informes tècnics de Mobilitat confirmin que l’espai disponible permet aquesta redistribució.
Escaldes-Engordany va demanar fins al desembre per gestionar aspectes vinculats a la llicència de terrasses i a la reubicació dels contenidors de residus situats al tram afectat
Forné ha explicat que el Comú d’Andorra la Vella ja ha expressat la seva conformitat amb el projecte, mentre que Escaldes-Engordany va demanar fins al desembre per gestionar aspectes vinculats a la llicència de terrasses i a la reubicació dels contenidors de residus situats al tram afectat. “A partir d’ara, el que farem és tirar endavant aquest projecte”, ha afirmat, tot assenyalant que l’actuació és “de vital importància” i que podria reduir fins a un 20% el trànsit en aquest punt. El següent pas serà demanar a FEDA la reubicació d’un carregador elèctric, i es modificarà la parada de bus existent al tram.
Pel que fa a la configuració dels carrils, Forné ha detallat que es treballa amb un esquema variable en funció del punt del recorregut. Així, ha explicat que el canvi de distribució es produiria a l’altura del carrer Maria Pla, on es preveu la convergència i redistribució dels fluxos. Segons ha indicat, el carril dret seria sempre directe, mentre que el central permetria maniobres de canvi de trajectòria. “És un dos més u i l’altre costat dos més u; hi ha un moment que es canvien”, ha resumit, tot insistint que encara no hi ha un disseny tancat.