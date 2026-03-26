Forné anuncia que la centraleta única del taxi es farà realitat amb la seva entrada en funcionament l’1 d’abril

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha anunciat que la nova centraleta única del taxi es posarà en funcionament l’1 d’abril, després de la seva presentació prevista per a aquesta tarda. “Volem aconseguir aquesta centraleta única, per això hem fet aquest nou reglament que està a punt de sortir”, ha explicat, remarcant la implicació del Govern en el procés d’unificació del sector, destacant el paper de mediació entre les associacions. “Molt satisfet d’aquesta unió del taxi i aquesta entesa entre les dues associacions”, ha afirmat, tot subratllant que l’Executiu ha actuat com a “facilitador”.
El secretari d’Estat ha defensat el suport institucional al col·lectiu, el qual ha qualificat de servei públic essencial. “El Govern sempre està al costat d’aquest servei públic”, ha indicat, afegint que es tracta de “famílies andorranes, famílies de tota la vida” i que s’ha treballat durant la legislatura per avançar cap a la seva unificació. Pel que fa a l’organització de la nova centraleta, ha precisat que la gestió correspondrà a les associacions. “Nosaltres hem facilitat com s’hauria de fer aquesta centraleta única”, mostrant confiança que la posada en marxa es desenvolupi amb normalitat.
En paral·lel, el nou reglament permetrà regular el nombre de taxis i professionals segons la població del país. Forné ha assenyalat que actualment Andorra es troba per sota dels estàndards dels països de l’entorn i que es vol ajustar aquest ràtio amb criteris més definits. A més, el model preveu ampliar la capacitat operativa del sector. “Ara mateix tenim una seixantena de taxis, amb els quals hauríem de poder fer ús d’un segon vehicle amb la mateixa llicència”, ha detallat, fet que podria elevar el nombre total fins a uns 120 vehicles.
Pel que fa als VTC, ha indicat que es preveu una xifra aproximada d’una cinquantena. En aquest sentit, ha recordat que el desplegament del reglament dels VTC s’activarà coincidint amb l’entrada en funcionament de la centraleta, tal com s’havia compromès el Govern.
