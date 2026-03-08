Forné desvincula la norma de Govern del conflicte al sector del taxi i recorda l’obligació de la centraleta única

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assegurat que el Govern no limita l’activitat dels taxistes pel que fa a on poden treballar. “Nosaltres, dintre del nostre reglament, no limitem en cap cas que el taxista pugui treballar allà on li convingui”, ha afirmat, tot recordant que l’únic requisit que planteja l’Executiu és la unificació del servei a través d’una mateixa centraleta.
Segons ha explicat, “simplement, el que demana el Govern és que hi hagi tots els taxis unificats dintre d’una centraleta”. A partir d’aquí, ha remarcat que la resta de decisions corresponen al sector. “Això correspon estrictament a les associacions decidir si ells es limiten en aquest sentit o volen fer altres feines”, ha indicat.
Forné ha fet aquestes declaracions en relació amb l’assemblea extraordinària convocada per l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), en la qual està previst abordar l’expulsió de quatre taxistes per combinar el servei de taxi amb el d’Uber, segons informa l’ANA.
“Nosaltres, dintre del nostre reglament, no limitem en cap cas que el taxista pugui treballar allà on li convingui” – David Forné
En aquest sentit, el secretari d’Estat ha recordat que el Govern manté convenis amb les dues principals associacions del sector, l’ATI i l’ATA, però que no intervé en les decisions internes. “Nosaltres tenim un conveni tant amb l’ATI com amb l’ATA, però no entrem al que puguin dirimir, diguéssim, les seves respectives juntes”, ha afirmat.
Forné ha insistit que el sistema impulsat per l’Executiu busca facilitar la coordinació del servei. “Al final, és un sistema que hem dissenyat per a ells, perquè s’unifiquin”, ha assenyalat, tot afegint que “si després tenen alguna disputa interna, el Govern tampoc hi pot entrar”.
Finalment, el secretari d’Estat ha avançat que el Govern té preparat un reglament que regularà tant el sector del taxi com el dels vehicles de transport amb conductor (VTC), però que la seva publicació dependrà de la posada en marxa de la centraleta única. “Amb el compromís aquest de fer la centraleta i que s’uneixin, nosaltres traurem un reglament que ja tenim preparat”, ha explicat.
Segons ha detallat, el text ja ha estat compartit amb les associacions del sector, que han pogut fer aportacions. “Les associacions ja tenen el reglament sobre la taula i ens han fet retorn”, ha indicat. “Nosaltres, al final, el que estem esperant és aquesta centraleta única. I quan estigui ja en funcionament, publicarem aquest reglament que regularà tant el taxi com el VTC”, ha conclòs.