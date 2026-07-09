Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Taula Nacional de Mobilitat d'aquest matí, encapçalada per Forné. | SFGA/JAViladot
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Mobilitat

Forné admet que el tramvia entre el Principat i la Seu d’Urgell encara depèn dels resultats de l’estudi de viabilitat

El secretari d'Estat destaca una reducció del 5% dels índexs de trànsit durant el 2025 i defensa la creació d'una Autoritat Nacional del Transport

El secretari d’Estat de Transports, Transició Energètica i Mobilitat, David Forné, ha reconegut aquest dimarts que el projecte de tramvia segregat entre Andorra i la Seu d’Urgell encara depèn dels resultats de l’estudi de viabilitat que impulsen conjuntament el Govern i la Generalitat. «Si finalment aquest estudi conclou que és inviable, esperem que no, serà en una segona fase quan s’haurà de decidir com es finança i com es desenvolupa», ha afirmat. En aquest sentit, segons ha mencionat, l’anàlisi s’allargarà durant aquest any i el vinent amb reunions periòdiques entre les dues administracions, mentre que el Principat prepara tota la planificació del seu territori perquè el projecte pugui tirar endavant si rep llum verda.

En paral·lel, ha destacat que les actuacions impulsades durant aquesta legislatura en matèria de mobilitat ja estan donant resultats. Segons les dades presentades a la Taula Nacional de Mobilitat d’aquest matí, els índexs de trànsit s’han reduït un 5% durant el 2025 malgrat que la població ha crescut un 2,1%. El mandatari també ha remarcat la millora registrada al carrer de la Unió després de l’habilitació d’un carril addicional, amb una disminució del temps de trajecte del 21% durant el maig i del 26% en la darrera actualització. A més, ha anunciat que aprofitant les obres de FEDA al carrer de na Maria Pla es crearà una nova parada d’autobús a la zona de vianants, una actuació reclamada pels veïns i comerciants.

Finalment, el secretari d’Estat ha avançat que l’Executiu està elaborant una nova llei de mobilitat sostenible que, entre altres mesures, crearà una Autoritat Nacional del Transport per coordinar la planificació del transport públic. Així, el nou organisme s’encarregarà d’impulsar un sistema de bitlletatge únic, coordinar les línies nacionals i comunals i millorar la governança del sistema sense alterar les competències dels comuns. L’objectiu, ha apuntat, és presentar el projecte als cònsols en les pròximes setmanes i iniciar-ne la tramitació parlamentària abans que acabi la legislatura.

La Generalitat licita per 867.000 euros l’estudi de viabilitat del futur tramvia entre la Seu d’Urgell i el Principat

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els socialdemòcrates avancen una esmena per despenalitzar l’avortament en cas d’haver-hi un risc per a la gestant
L’FC Andorra anuncia la incorporació del migcampista Nacho Quintana per a les pròximes dues temporades
FEDA i el Govern acorden una renovació sostenible de les llums a Meritxell per minvar exponencialment el seu consum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Un cotxe amb matrícula espanyola bolca just sobre la rotonda de la Dama de Gel d’Escaldes-Engordany
  • Política, Societat
El Govern refreda una ampliació de les quotes d’estiu fins a quantificar la manca «real» de treballadors al sector
  • Societat
El raonador situa les famílies monoparentals entre els col·lectius més ‘castigats’ per la crisi de l’habitatge
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes espera obtenir al setembre el vistiplau per formar part de la xarxa europea de viles històriques termals
  • Cultura, Parròquies
El Comú de Canillo ‘recorre’ a l’art urbà per posar el valor patrimonial de la Vall d’Incles amb una mural en una borda
  • Parròquies, Societat
La reparació de les tapes que han motivat les queixes dels veïns dependrà d’una «actuació tècnica específica»
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu