Forné admet que el tramvia entre el Principat i la Seu d’Urgell encara depèn dels resultats de l’estudi de viabilitat

El secretari d’Estat de Transports, Transició Energètica i Mobilitat, David Forné, ha reconegut aquest dimarts que el projecte de tramvia segregat entre Andorra i la Seu d’Urgell encara depèn dels resultats de l’estudi de viabilitat que impulsen conjuntament el Govern i la Generalitat. «Si finalment aquest estudi conclou que és inviable, esperem que no, serà en una segona fase quan s’haurà de decidir com es finança i com es desenvolupa», ha afirmat. En aquest sentit, segons ha mencionat, l’anàlisi s’allargarà durant aquest any i el vinent amb reunions periòdiques entre les dues administracions, mentre que el Principat prepara tota la planificació del seu territori perquè el projecte pugui tirar endavant si rep llum verda.
En paral·lel, ha destacat que les actuacions impulsades durant aquesta legislatura en matèria de mobilitat ja estan donant resultats. Segons les dades presentades a la Taula Nacional de Mobilitat d’aquest matí, els índexs de trànsit s’han reduït un 5% durant el 2025 malgrat que la població ha crescut un 2,1%. El mandatari també ha remarcat la millora registrada al carrer de la Unió després de l’habilitació d’un carril addicional, amb una disminució del temps de trajecte del 21% durant el maig i del 26% en la darrera actualització. A més, ha anunciat que aprofitant les obres de FEDA al carrer de na Maria Pla es crearà una nova parada d’autobús a la zona de vianants, una actuació reclamada pels veïns i comerciants.
Finalment, el secretari d’Estat ha avançat que l’Executiu està elaborant una nova llei de mobilitat sostenible que, entre altres mesures, crearà una Autoritat Nacional del Transport per coordinar la planificació del transport públic. Així, el nou organisme s’encarregarà d’impulsar un sistema de bitlletatge únic, coordinar les línies nacionals i comunals i millorar la governança del sistema sense alterar les competències dels comuns. L’objectiu, ha apuntat, és presentar el projecte als cònsols en les pròximes setmanes i iniciar-ne la tramitació parlamentària abans que acabi la legislatura.