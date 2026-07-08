Escaldes espera obtenir al setembre el vistiplau per formar part de la xarxa europea de viles històriques termals

La candidatura d’Escaldes-Engordany per formar part de l’Associació Europea de Viles Històriques Termals (EHTTA) continua endavant i amb les esperançes ‘intactes’. Durant la seva estada a l’Espai Caldes, el president del Comitè Científic, Hans Hornyik, ha valorat positivament les instal·lacions i l’esforç de la parròquia per apropar les aigües termals cap a la ciutadania i ha afirmat que ha quedat molt sorprès en trobar un centre urbà als Pirineus. «Vaig quedar completament sorprès quan vaig travessar la frontera venint de Barcelona amb cotxe. Abans només havia tingut una impressió semblant quan es passa d’Anglaterra a Escòcia» ha dit.
«Si tot va bé Andorra ja podrà assistir com a membre a la propera Assemblea General que tindrà lloc a Grècia a l’octubre» - Hans Hornyik
Tanmateix, i respecte a quan es podria conèixer una decisió final, el president del comitè ha afirmat que esperen rebre tota la documentació cap a finals de juliol i revisar-la a l’agost per finalment poder anunciar un veredicte de cara al mes de setembre. En aquest sentit, un dels aspectes a tenir en compte per la candidatura és el patrimoni històric i que la parròquia pugui ser considerada com a vila termal. Segons el president, i tot i que inicialment Escaldes en feia un ús més domèstic de les aigües, com per tractar la llana o escalfar cases, es notaria l’evolució que la parròquia escaldenca va fer per convertir-se en una vila termal.
«Aquí hi ha fonts termals que s’han utilitzat durant segles. El desenvolupament com a vila termal va arribar tard, però arreu s’hi poden trobar testimonis del patrimoni termal històric» – Hans Hornyik
Per altra banda, la cònsol major, Rosa Gili, ha recalcat la importància de poder formar part de l’entitat, assegurant que es tracta d’una gran oportunitat per compartir experiències i coneixement amb altres viles termals de països com Alemanya, Espanya, Itàlia, Grècia o Àustria, entre altres. «L’associació compta amb diverses trobades anuals que ens permetran compartir experiències amb altres viles termals, conèixer com treballen i enriquir-nos mútuament», ha apuntalat la mandatària escaldenca.
Més enllà d’això, Gili també ha afirmat que d’aquesta manera es contribueix també a una millora de la projecció de la parròquia més enllà d’Andorra. En aquesta línia, ha recordat que el comú continua treballant en l’elaboració del dossier que recull la història termal de la parròquia i els principals projectes al voltant del termalisme que entregaran pròximament al Comitè Científic per a la seva valoració.