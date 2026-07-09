[Amb vídeo]: Un cotxe amb matrícula espanyola bolca just sobre la rotonda de la Dama de Gel d’Escaldes-Engordany

Un turisme familiar amb matrícula espanyola ha bolcat aquest matí, pels volts de les 11.40 hores, a la rotonda que uneix l’avinguda de les Nacions Unides amb el carrer dels Paraires, just sobre la rotonda de la Dama de Gel d’Escaldes-Engordany. El cotxe, a més, ha acabat impactant amb altres −matrícula andorrana, espanyola i belga− que estaven aparcats just en aquella zona, provocant únicament danys materials. Fins als llocs dels fets s’hi ha desplaçat una ambulància i agents de Circulació i Policia. A hores d’ara, però, no han transcendit els motius, tot i que el cos d’ordre sí que ha informat que el conductor, l’únic ocupant del vehicle, n’ha sortit il·lès.