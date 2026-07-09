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  • El cotxe bolcat. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Mobilitat

[Amb vídeo]: Un cotxe amb matrícula espanyola bolca just sobre la rotonda de la Dama de Gel d’Escaldes-Engordany

El conductor n'ha sortit il·lès tot i acabar impactant amb vehicles que estaven aparcats just en aquella zona, provocant únicament danys materials

Un turisme familiar amb matrícula espanyola ha bolcat aquest matí, pels volts de les 11.40 hores, a la rotonda que uneix l’avinguda de les Nacions Unides amb el carrer dels Paraires, just sobre la rotonda de la Dama de Gel d’Escaldes-Engordany. El cotxe, a més, ha acabat impactant amb altres −matrícula andorrana, espanyola i belga− que estaven aparcats just en aquella zona, provocant únicament danys materials. Fins als llocs dels fets s’hi ha desplaçat una ambulància i agents de Circulació i Policia. A hores d’ara, però, no han transcendit els motius, tot i que el cos d’ordre sí que ha informat que el conductor, l’únic ocupant del vehicle, n’ha sortit il·lès.

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