El Comú de Canillo ‘recorre’ a l’art urbà per posar el valor patrimonial de la Vall d’Incles amb una mural en una borda

El Comú de Canillo busca reforçar el patrimoni cultural i natural d’un punt d’interès de la parròquia com ho és la Vall d’Incles. D’aquesta manera, i també per donar visibilitat als artistes locals, la corporació ha convocat un concurs que permet als ciutadans majors de 18 anys i amb experiència prèvia participar per guanyar l’oportunitat d‘elaborar el mural que es vol fer en una borda situada a la sortida de la Vall d’Incles.
La iniciativa vol convertir un espai de pas en un punt d’interès que reforci la identitat de la Vall d’Incles i convidar a residents i vistants a descobrir el patrimoni
Les convocatòries ja estan obertes i la data límit per presentar els projectes és el dia 15 de juliol. Per poder participar, les persones interessades hauran d’enviar un esbós del mural juntament amb una simulació de la proposta, una memòria explicativa, els materials previstos i el portafolis. A part, també hauran de presentar la documentació necessària a la plataforma Vortal.
La valoració dels projectes es farà sobre un màxim de 100 punts i es dividirà en dues parts. Per una banda, un jurat integrat per tècnics dels diferents departaments culturals atorgarà 90 punts segons la qualitat artística, la creativitat, la integració i viabilitat entre altres aspectes; per l’altra, els 10 punts restants dependran del vot popular que es farà a través de les xarxes socials del Comú. El guanyador del concurs rebrà un premi de 3.000 euros, el qual es pagarà en dos terminis: un en el moment de l’adjudicació de l’obra i un altre una vegada finalitzat.