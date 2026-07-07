La reparació de les tapes que han motivat les queixes dels veïns dependrà d’una «actuació tècnica específica»

Plenes garanties per a la reparació de les tres tapes de clavegueram que han originat una queixa veïnal pública a Andorra la Vella. Tan bon punt es disposi dels materials necessaris per executar la intervenció, això sí. Així ho han confirmat oficials de la corporació comunal en resposta a una demanda tramitada per EL PERIÒDIC, després que aquest dilluns diversos cartells apareguessin en diferents punts de la capital denunciant la manca de resposta davant les molèsties que, segons els principals afectats, provoquen aquests elements.
«Els serveis tècnics van inspeccionar l’element en el seu moment i van constatar que la reparació definitiva requereix una actuació tècnica específica, amb uns requeriments de subministrament de material i execució«, expliquen des de l’ens comunal. Uns treballs que, segons les mateixes fonts, comporten un termini superior «al que pot suposar una reparació puntual habitual».
«Els serveis tècnics van constatar que la reparació requereix una actuació tècnica específica, amb uns requeriments de subministrament de material i execució» – Comú d’Andorra la Vella
Per aquest motiu, doncs, la intervenció només es podrà dur a terme «tan bon punt es disposi dels elements necessaris», moment en què llavors sí que es podrà procedir a l’execució «per eliminar definitivament les molèsties». Tanmateix, la corporació comunal ha assegurat que els serveis tècnics han continuat fent el seguiment del cas i que «s’han aplicat diferents mesures provisionals» amb l’objectiu de reduir «al màxim» el soroll.
Cal recordar que els veïns reclamaven la reparació immediata d’una tapa situada a l’avinguda Santa Coloma, als números 2-4, així com de dues més ubicades al final del carrer Ciutat de Valls. En els cartells, denunciaven que el soroll es produeix «tant de dia com de nit, les 24 hores del dia», i afirmaven que la incidència ja s’havia comunicat «en diverses ocasions» als diferents departaments comunals sense haver obtingut, fins ara, una solució definitiva.