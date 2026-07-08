El Govern refreda una ampliació de les quotes d’estiu fins a quantificar la manca «real» de treballadors al sector

El Govern no prendrà, de moment, cap decisió sobre una possible ampliació de la quota d’estiu destinada als sectors hoteler i de la restauració, malgrat les reclamacions empresarials dels darrers dies. Així ho ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha reconegut que l’ens governamental es troba davant d’una «disjuntiva de difícil resolució»: «Volem donar resposta a la situació i som sensibles a la demanda del sector empresarial, però hi ha una part de la ciutadania que reclama trobar un encaix de creixement més sostenible i digerible», ha afirmat, tot justificant que, ara per ara, el Govern prefereixi analitzar amb detall la situació abans de prendre cap decisió.
D’aquesta manera, i en ser qüestionat per la situació durant la roda de premsa, Casal ha volgut diferenciar aquest afer de la quota general de residència i treball. En aquest sentit, ha recordat que el contingent ordinari, fixat en 800 autoritzacions ampliables un 30%, ja va ser complementat recentment amb l’avançament de 250 permisos corresponents a la quota de tardor. D’aquests, els 100 destinats al conjunt de professions ja s’han exhaurit, mentre que les 150 places reservades a professions de primera necessitat encara disposen de marge suficient: «Si falten professionals en sectors de primera necessitat, hi ha possibilitat de cobrir-ho», ha assegurat el ministre.
Així doncs, Casal ha intentat explicar que l’Executiu ha mantingut «un debat llarg» sobre aquesta qüestió, però que finalment ha optat per no allargar el contingent ni crear-ne un de nou sense disposar abans d’una radiografia precisa de les necessitats reals. Per aquest motiu, els pròxims dies es reunirà amb els principals actors implicats en la casuística, com són la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Unió Hotelera (UHA), Autèntics Hotels i la Cambra de Comerç, per tal de poder quantificar el volum de treballadors que realment falten i analitzar cas per cas les peticions que arribin.
«Aquells que vulguin més contingent hauran de dir-nos per quin motiu», ha advertit Casal, tot detallant que els empresaris hauran de justificar si han disposat de menys, del mateix o de més contingent que l’any passat, si la demanda respon a una situació excepcional de l’establiment o a algun imprevist, així com quin percentatge representen els treballadors temporers respecte al conjunt de la plantilla. Una informació que, segons ha afirmat el portaveu governamental, és la clau on ‘resideix’ tot, ja que el contingent d’estiu d’enguany és el mateix que el de l’any passat: 500 autoritzacions ampliables un 30%, fins a les 650. Amb la diferència, però, que aleshores no es va produir el mateix «nivell de tensió» ni de «reclamacions» per part del sector: «Volem intentar quantificar aquesta situació per donar la solució més realista possible, si és que l’hem de trobar», ha apuntalat Casal.
Així doncs, el ministre governamental ha tornat a insistir que qualsevol decisió haurà de ser compatible amb el model migratori que defensa l’Executiu, buscant l’equilibri entre garantir la competitivitat del teixit econòmic i limitar els efectes que pot comportar un augment de la població. «Això pot provocar certes disfuncions, com pot ser la situació al voltant de l’habitatge o, tal com han apuntat algunes formacions polítiques, les llistes d’espera en diversos àmbits o problemàtiques de mobilitat», ha afegit. Finalment, preguntat per la situació del sector de la construcció, Casal ha recordat que aquest no forma part de les professions catalogades com de primera necessitat i, per tant, no pot accedir a les places que encara resten disponibles dins d’aquest contingent específic.