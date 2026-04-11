‘FORA’, la destil·leria de la Cortinada que crea ginebra amb botànics locals i vol “posar Andorra dins d’una ampolla”

En un país on la cervesa artesana ja havia anat guanyant terreny els darrers anys, faltava encara una proposta que capturés l’essència del paisatge en forma de destil·lat. Aquesta és, precisament, la idea que hi ha al darrere de ‘FORA’, la destil·leria que han impulsat Soraya Spiers i John Vrilakas a la Cortinada.
El projecte neix gairebé de manera natural, en un moment de retorn i redescobriment. Spiers, que havia crescut a Andorra, va tornar-hi després d’anys a l’estranger i es va trobar amb un panorama que havia evolucionat, però amb un buit evident. “Hi havia cervesa artesana, però cap ginebra” explicava. La idea va acabar de prendre forma caminant per la muntanya, observant el ginebró creixent de manera espontània. “Si el ginebró creix aquí, la ginebra també podia ser d’aquí” assegurava.
Tots dos provenen del món audiovisual, on havien desenvolupat la seva carrera durant dues dècades —ella com a directora i productora, i ell com a director de fotografia—, i es trobaven, de fet, treballant en un documental sobre la història sociopolítica de la ginebra. Aquest context va acabar de fer encaixar les peces d’un projecte que també responia a una voluntat de canvi de vida i de retorn al territori.
La proposta de FORA es basa en una producció íntegrament local i artesanal. Des de la recollida dels botànics fins a l’elaboració i l’etiquetatge, tot el procés es duu a terme des del seu obrador. Part dels ingredients, com el ginebró, es recullen manualment a la muntanya, en zones com la vall d’Encodina, tot reforçant d’aquesta manera el vincle directe amb l’entorn. L’objectiu, expliquen, és “posar Andorra dins d’una ampolla”.
Aquesta voluntat es tradueix en una gamma reduïda però definida de productes, que s’allunyen d’un enfocament purament comercial per apostar per la identitat. La ginebra ‘Terroir’, per exemple, incorpora elements com el pi roig, la mel o herbes mediterrànies per reflectir el doble vessant del país, entre l’alta muntanya i les influències més càlides. A aquesta s’hi suma una versió més clàssica, amb protagonisme cítric, i un negroni ja preparat, elaborat amb productes de proximitat i envellit en bóta de vi, que introdueix també un component ambiental amb el suport a la protecció del trencalòs.
Tot i la seva recent posada en marxa —el projecte es va iniciar a finals de l’any passat—, els seus productes ja han començat a fer-se un lloc en el mercat local, amb presència en alguns establiments i la voluntat d’anar ampliant progressivament la distribució. Un creixement que es vol mantenir coherent amb la filosofia del projecte: producció a petita escala, arrelament al territori i respecte pels ritmes naturals.
Més enllà del producte, FORA s’articula també al voltant d’una idea de connexió amb l’exterior i amb la natura, ja present en el mateix nom. De fet, el concepte juga amb un doble significat: en català, remet al fet de sortir a fora, a l’aire lliure, mentre que en anglès evoca el terme foraging, que fa referència a la recol·lecció manual d’ingredients a la natura. Un joc de paraules que defineix l’essència d’un projecte que tot just comença, però que apunta a consolidar una nova via dins del panorama artesanal andorrà.