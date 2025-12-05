Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'estació de Grandvalira. | Grandvalira
El Periòdic d'Andorra
Inici de la temporada

La nevada de fins a 30 centímetres impulsa un inici de temporada fort amb més de 150 quilòmetres esquiables

La nevada d'aquesta nit permet obrir les pistes del país i facilita un començament d’hivern favorable per als visitants i els serveis de les estacions

Les estacions del país han encetat la temporada d’hivern amb condicions especialment favorables després de la nevada registrada la nit passada, que ha deixat entre 15 i 30 centímetres de neu nova. Aquesta aportació ha permès oferir més de 150 quilòmetres esquiables durant el pont de la Puríssima entre els diferents dominis. L’obertura de Pal Arinsal i de tots els sectors de Grandvalira se suma a l’activitat ja iniciada a Ordino Arcalís la setmana anterior i al Pas de la Casa, que es va avançar amb una preobertura. El conjunt de terrenys esquiables presenta percentatges d’activació elevats i connexions operatives que faciliten l’accés a diversos itineraris.

La nevada de fins a 30 centímetres i el sol previst configuren un escenari òptim per al retorn dels aficionats a l’esquí

Grandvalira disposarà de 100 quilòmetres de pistes obertes i tots els seus sectors comunicats a partir de dissabte. A Pal Arinsal, l’oferta inclou 30 quilòmetres, el 90% dels remuntadors en funcionament i el telefèric que uneix ambdós sectors. A Ordino Arcalís, els usuaris poden accedir al 65% del domini, mentre que el Winter Bike Park de Pal Arinsal ha iniciat també la temporada amb tots els recorreguts habilitats.

El Funicamp reprèn el servei amb l’inici de la temporada

Amb l’inici de la temporada d’hivern, el Funicamp ha tornat a entrar en funcionament per assegurar l’accés directe als espais esquiables de Grandvalira des del centre d’Encamp. L’activació es complementa amb el servei gratuït de Funibus i amb les zones d’aparcament habilitades sense cost per als usuaris. L’oficina de Turisme del Funicamp ha reprès igualment l’activitat amb un horari de 09.00 a 17.00 hores, oferint informació i suport als visitants durant tota la temporada. L’atenció al públic es mantindrà operativa mentre el Funicamp estigui obert.

El Funibus circularà cada dia amb freqüència de quinze minuts i un horari ampli que garanteix connexió constant amb el Funicamp

Pel que fa al Funibus, el recorregut repeteix el circuit circular de l’any anterior, amb trajecte entre Prada de Moles i el Funicamp. Les parades estan degudament senyalitzades i el servei és accessible a qualsevol persona, practiqui o no l’esquí, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat interna a la parròquia. El transport funcionarà cada dia amb una freqüència aproximada de quinze minuts. L’horari serà de 8.30 a 18.00 hores, amb la darrera sortida prevista a les 17.45 hores des de la parada del Funicamp, garantint així la connexió contínua amb la instal·lació.

