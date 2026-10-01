Fins a quatre conats d’incendi forestal marquen el final dels 85 dies de la campanya d’estiu amb un balanç positiu

La campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals ha finalitzat amb quatre intervencions dels Bombers per conats de foc al Principat durant els 85 dies compresos entre el 21 de juny i el 14 de setembre. Les actuacions s’han concentrat a Sornàs, el Pas de la Casa i Canòlich, en aquest darrer indret en dues ocasions, i tots els incendis han estat originats per llamps caiguts durant episodis de tempesta amb poca precipitació. En tots els casos, cal destacar, els focs han pogut ser extingits ràpidament amb efectius terrestres i el suport de mitjans aeris.
Val a dir que l’elevada activitat incendiària registrada aquest estiu al conjunt del Pirineu també ha comportat la participació del cos en quatre incendis fora del territori nacional. En aquest sentit, ha aportat personal terrestre i mitjans aeris en un foc a la zona de l’estany de la Soucarrane, a França, i en tres més a Catalunya, concretament a Farrera, Os de Civís i la Vall d’Aran.
Durant la campanya s’han emès 51 butlletins en què s’ha assolit o superat el nivell 1, corresponent a perill alt
Pel que fa al risc d’incendis, durant la campanya s’han emès 51 butlletins en què s’ha assolit o superat el nivell 1, corresponent a perill alt. D’aquests, 26 han arribat al nivell 2, de perill molt alt, principalment a les zones sud i centrals del país. Més en detall, el juliol ha concentrat la major part dels avisos, amb 30, seguit del juny amb nou, el setembre amb vuit i l’agost amb quatre.
La temporada també ha estat marcada per les temperatures elevades en l’estiu més càlid mai registrat a Andorra. En relació, el Servei Meteorològic ha emès 16 avisos grocs i 20 de taronges per calor, a més de 17 avisos grocs i un de taronja per tempestes. Durant els episodis de temperatures elevades, el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) ha atès casos de deshidratació, esgotament, lipotímies i descompensacions de patologies cròniques, tot i que no s’ha detectat un augment significatiu de les assistències respecte d’altres estius.