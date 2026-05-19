Fins a 15 projectes s’han presentat en el tercer Fòrum Andbus Solidari, el qual va tancar inscripcions el 30 d’abril

Les inscripcions per participar en el tercer Fòrum Andbus Solidari es van tancar el passat 30 d’abril amb un total de 15 projectes socials presentats per entitats i ONG d’Andorra. La iniciativa, impulsada per Andbus amb el suport tècnic d’Andtropia, continua consolidant-se com un espai de trobada entre el teixit empresarial i el tercer sector, amb l’objectiu de donar visibilitat als projectes socials del país i generar noves oportunitats de col·laboració i finançament.
Els projectes inscrits en aquesta tercera edició aborden àmbits molt diversos, com la discapacitat, la salut mental, la inclusió social, la pobresa infantil, l’acompanyament a persones vulnerables, l’esport inclusiu, el voluntariat juvenil, la cooperació internacional o el benestar emocional. Així, del 15 de maig i fins al 15 de juliol començarà la fase de mentories i acompanyament a les entitats participants. Durant aquest període, les ONG treballaran en la preparació de les seves presentacions amb l’objectiu de reforçar l’impacte comunicatiu, la viabilitat i la capacitat de generar aliances amb empreses col·laboradores.
El fòrum culminarà amb una jornada final de presentació dels projectes, prevista entre finals de setembre i principis d’octubre, davant empreses, entitats col·laboradores i persones compromeses amb la responsabilitat social, que podran decidir a quins projectes volen donar suport.