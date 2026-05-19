Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una imatge del segon Fòrum Andbus Solidari. | Andbus
El Periòdic d'Andorra
Teixit empresarial i el tercer sector

Fins a 15 projectes s’han presentat en el tercer Fòrum Andbus Solidari, el qual va tancar inscripcions el 30 d’abril

Aborden àmbits diversos, com la discapacitat, la salut mental, la inclusió social, la pobresa infantil i l'acompanyament a persones vulnerables

Les inscripcions per participar en el tercer Fòrum Andbus Solidari es van tancar el passat 30 d’abril amb un total de 15 projectes socials presentats per entitats i ONG d’Andorra. La iniciativa, impulsada per Andbus amb el suport tècnic d’Andtropia, continua consolidant-se com un espai de trobada entre el teixit empresarial i el tercer sector, amb l’objectiu de donar visibilitat als projectes socials del país i generar noves oportunitats de col·laboració i finançament.

Els projectes inscrits en aquesta tercera edició aborden àmbits molt diversos, com la discapacitat, la salut mental, la inclusió social, la pobresa infantil, l’acompanyament a persones vulnerables, l’esport inclusiu, el voluntariat juvenil, la cooperació internacional o el benestar emocional. Així, del 15 de maig i fins al 15 de juliol començarà la fase de mentories i acompanyament a les entitats participants. Durant aquest període, les ONG treballaran en la preparació de les seves presentacions amb l’objectiu de reforçar l’impacte comunicatiu, la viabilitat i la capacitat de generar aliances amb empreses col·laboradores.

El fòrum culminarà amb una jornada final de presentació dels projectes, prevista entre finals de setembre i principis d’octubre, davant empreses, entitats col·laboradores i persones compromeses amb la responsabilitat social, que podran decidir a quins projectes volen donar suport.

Comparteix
Notícies relacionades
Afers Socials registra un 35% més de casos sobre habitatge i supera els 5,2 milions d’euros en ajuts per al lloguer
Els comuns i el Govern acorden que el silenci administratiu sigui considerat negatiu en la reforma de la Llei del sòl
Concòrdia adverteix que la “petjada digital” pot perseguir els infants i als adolescents “fins a la vida adulta”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Marín situa al novembre el nou reglament de la CONAVA amb canvis en la valoració dels menyscabaments
  • Societat
El Job Meeting d’estiu ofereix 520 vacants, incloses oportunitats laborals per a menors amb experiència inicial
  • Societat
Canillo convoca un concurs d’idees per renovar el mirador del Roc del Quer amb una inversió prevista de 2,5 ME
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: La reforma del Palau de Gel pretén recuperar l’esperit del 1987 amb nova maquinària i nous serveis
  • Parròquies, Societat
El Comú de la Massana aprova un crèdit extraordinari per adquirir el telecabina dels Orriols i la parcel·la annexa
  • Parròquies, Societat
Alcobé confia tancar els convenis del telefèric mentre defensa l’impacte econòmic i urbanístic del projecte
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu