  Imatge del bloc de formigó que hauria colpejat a l'operari.
El Periòdic d'Andorra
Accident laboral a Andorra la Vella

Ferit un operari després que li colpegés un bloc de formigó durant el desmuntatge d’una grua a la Borda Nova

L'incident s'ha produït poc abans de les 14.30 hores, moment en què la Policia i els serveis d’emergència s’han desplaçat fins al lloc dels fets

Un accident laboral ha obligat a activar la Policia i els serveis d’emergència aquest migdia a la zona de la Borda Nova. Els fets han tingut lloc poc abans de les 14.30 hores, durant el desmuntatge d’una grua ubicada a l’indret.

Segons testimonis presencials, un dels blocs de formigó utilitzats per compensar el pes de la maquinària ha caigut mentre s’estaven retirant les peces de la instal·lació. L’element ha colpejat un operari de les mateixes obres, que ha quedat atrapat per un dels blocs, segons apunten diverses persones presents a la zona.

Un bloc de formigó ha caigut durant el desmuntatge de la grua i ha colpejat un operari de les obres

Fonts policials han confirmat que els agents s’han desplaçat fins al lloc dels fets, de la mateixa manera que els serveis d’emergència, que han atès el jove ferit al mateix indret. Posteriorment, l’operari ha estat evacuat ràpidament a l’hospital, on ha quedat ingressat.

La Policia confirma dues denúncies per amenaces i manté una investigació hermètica sobre els fets de la Cortinada

