Energies sostenibles

FEDA redueix en més de 17.000 tones les emissions de CO₂ durant el 2024 gràcies a l’increment d’energia renovable

El Pla de Sostenibilitat inclou accions socials que van en la línia de la igualtat d’oportunitats i la conciliació laboral

FEDA ha reduït la seva petjada de carboni un 20,4% durant el 2024, segons recull la Memòria de Sostenibilitat, publicada recentment. En termes absoluts, això suposa una disminució de 17.232,92 tones de CO₂ equivalent, passant de les 84.428,72 tones emeses el 2023 a 67.195,8 tones el 2024.

Aquest descens s’ha donat sobretot a l’abast 3, vinculat a les emissions indirectes per la importació d’electricitat. Segons s’explica, una de les claus ha estat “l’increment de la compra d’electricitat d’origen renovable”, així com “l’increment de la producció nacional, que ha cobert el 24% de la demanda total del país”. Aquestes dues fites han contribuït al fet que “tres quartes parts de l’electricitat consumida a Andorra ja sigui d’origen renovable, concretament un 78%”.

Un altre dels indicadors destacats és la reducció del 39% en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per cada quilowatt hora subministrat, que han quedat situades en 51,31 gCO₂ eq/kWh.

El document també remarca que FEDA “realitza de manera voluntària el càlcul de la seva petjada de carboni” seguint la normativa UNE-EN ISO 14064 i el Greenhouse Gas Protocol, i que “manté el compromís de compensar les emissions directes” que genera la seva activitat.

En l’àmbit social, la memòria recull “l’esforç fet en àmbits com la mobilitat sostenible, l’estalvi energètic, la igualtat d’oportunitats o el foment de la conciliació”, així com “les diferents accions del Pla d’Igualtat de FEDA per reduir la bretxa salarial”, actualment situada entorn del 14%.

Finalment, el document assenyala els tres grans eixos d’actuació del Pla de Sostenibilitat: Ambiental, Social i de Governança, i destaca que al llarg del 2024 s’han assolit 62 accions vinculades a aquests àmbits.