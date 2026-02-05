FEDA dona per finalitzats els treballs de protecció i automatització de l’ETR de la Margineda després de dos anys d’obres

Els treballs d’automatització, modernització i protecció de l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) de la Margineda han quedat finalitzats i la instal·lació ha entrat plenament en funcionament, segons han exposat aquest dijous els responsables de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) durant la presentació del projecte. L’actuació s’ha desenvolupat al llarg de dos anys i ha suposat una inversió global d’uns tres milions d’euros.
El director d’Operacions i Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé, ha explicat que els treballs s’han articulat en dos projectes principals. D’una banda, s’ha dut a terme la renovació completa del sistema de control i comandament de l’ETR de la Margineda, una de les cinc estacions transformadores del país i una infraestructura clau per garantir la transformació de l’alta tensió a tensió de distribució. “El control i comandament és el servei de l’ETR, el que la fa funcionar de manera autònoma i intel·ligent”, ha declarat, tot afegint que el nou sistema és capaç de detectar incidències externes i actuar de manera automàtica.
En aquest sentit, Travé ha detallat que el sistema permet identificar problemes a les xarxes dels països veïns i reaccionar sense intervenció manual. “Quan hi ha una incidència, com per exemple un problema al costat espanyol, el sistema és capaç de bascular tota la càrrega cap al costat francès i minimitzar al màxim l’afectació als clients”, ha afirmat. Segons ha indicat, aquesta actuació ha permès disposar d’una infraestructura “molt més resilient” davant situacions imprevistes.
El director d’Operacions i Noves Infraestructures ha situat aquesta renovació dins el pla d’inversions de FEDA i ha assenyalat que l’actuació ha deixat preparada la infraestructura per assumir un possible increment de la demanda elèctrica en el futur. “Hem adaptat tota la nostra infraestructura per poder absorbir un creixement de la demanda, principalment vinculat al procés d’electrificació”, ha declarat, tot apuntant que l’ETR ja ha quedat preparada per a la futura línia de 225 kV procedent d’Espanya, el projecte de la qual ha de començar pròximament.
Pel que fa a l’execució tècnica del projecte d’automatització, el director d’Enginyeria de FEDA, Marc Calvet, ha explicat que l’actuació ha consistit en la renovació de tots els sistemes informàtics que permeten la supervisió, el control, l’automatització, la protecció i el mesurament de la instal·lació, tant de manera local com a distància. Segons ha detallat, el projecte s’ha iniciat fa dos anys, amb un primer any d’execució i un segon any de posada en servei. A més, ha assenyalat que un dels motius de la renovació ha estat l’obsolescència dels equips informàtics anteriors, els quals ja tenien més de quinze anys. “Per garantir la disponibilitat de recanvis, el manteniment i noves funcionalitats, s’ha decidit renovar tot el sistema de control i comandament”, ha afirmat, tot recordant que aquest tipus d’equipaments s’han d’actualitzar periòdicament a causa de l’evolució tecnològica.
Paral·lelament, els treballs han incorporat un segon projecte centrat en la protecció de la instal·lació davant riscos geològics. En aquest sentit, el responsable de projectes de Manteniment de FEDA, Antoni Sinfreu, ha detallat que els treballs han inclòs la instal·lació de barres dinàmiques per a la caiguda de rocs, l’estabilització de blocs rocosos a les parets superiors, la construcció d’una barrera d’arrossegalls i la resolució de riscos hidràulics. A més, ha indicat que la part corresponent als treballs geològics ha tingut un cost aproximat de 718.000 euros, que ha inclòs els estudis d’estabilitat del terreny, els estudis mediambientals i la restauració de l’entorn. “Ara tenim l’ETR completament protegida davant qualsevol esdeveniment que es pugui produir en el futur”, ha conclòs.