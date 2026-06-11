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El Periòdic d'Andorra
Alerta per missatges fraudulents

FEDA detecta una campanya d’SMS fraudulents que suplanten la companyia per obtenir dades bancàries dels clients

Els ciberdelinqüents utilitzen enllaços que imiten la web corporativa de l'entitat i redirigeixen els usuaris a plataformes de pagament falses

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) ha alertat aquest dijous de la detecció d’una campanya de missatges SMS fraudulents que suplanten la identitat de la companyia amb l’objectiu d’obtenir dades personals i bancàries dels usuaris. Segons ha informat l’entitat, els missatges adverteixen d’un suposat rebut retornat i incorporen un enllaç que dirigeix els destinataris a una pàgina que imita la imatge corporativa de FEDA. Posteriorment, els usuaris són redirigits a una plataforma de pagament fraudulenta.

Els equips de ciberseguretat de la companyia ja han treballat per bloquejar l’adreça web detectada en aquesta campanya. Tot i això, FEDA adverteix que els responsables de l’estafa podrien continuar utilitzant nous dominis o enllaços per intentar enganyar la ciutadania. Davant aquesta situació, l’empresa recorda que les seves comunicacions oficials sempre s’envien amb FEDA identificat com a remitent i recomana extremar les precaucions davant qualsevol missatge sospitós.

L’empresa recorda que les seves comunicacions sempre s’envien identificades amb el nom de FEDA com a remitent

La companyia també aconsella verificar sempre l’adreça dels enllaços rebuts abans d’accedir-hi i comprovar que corresponen als canals oficials. Igualment, insisteix que no s’han d’introduir dades personals ni informació bancària quan existeixi qualsevol dubte sobre l’autenticitat del missatge.

Entre les recomanacions de seguretat, FEDA demana no clicar en enllaços sospitosos, evitar qualsevol operació sensible si hi ha indicis de frau i eliminar immediatament els missatges que generin desconfiança. En cas de sospita o d’haver rebut una comunicació d’aquestes característiques, l’empresa recomana contactar directament amb els seus canals oficials per verificar-ne l’autenticitat.

Alerta per una campanya massiva d’SMS fraudulents que suplanten el cos policial per comunicar falses multes de trànsit

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