Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA / JAViladot
Alex Montero Carrer
  • Política
Descongelació dels lloguers

Govern remet a Justícia els conflictes pels lloguers: «Qui determina la legalitat dels actes és el poder judicial»

Casal recomana als afectats recórrer primer a l’INH perquè estudiï cada cas i els orienti sobre els passos a seguir davant possibles incompliments

Tots aquells llogaters que rebin comunicacions de propietaris per abandonar el seu habitatge i considerin que aquestes poden contravenir la normativa vigent que regula la descongelació dels lloguers han de recòrrer a l’Institut Nacional de l’Habitatge. O així almenys ho ha apuntat el ministre portaveu, Guillem Casal, en ser qüestionat sobre aquesta casuística en roda de premsa posterior al Consell de Ministres: «Qualsevol llogater que es trobi en aquesta situació pot recórrer, i s’aconsella recórrer, a l’INH perquè pugui aconsellar i assessorar amb un grau de detall màxim del cas concret«, ha assenyalat el portaveu governamental.

«Qualsevol llogater que es trobi en aquesta situació pot recórrer, i s’aconsella recórrer, a l’INH perquè pugui aconsellar i assessorar amb un grau de detall màxim» – Guillem Casal

En aquest sentit, Casal ha defensat que tant els drets del llogater com els del propietari han de quedar protegits d’acord amb la legislació vigent, recordant que l’Administració pot orientar els ciutadans davant aquest tipus de situacions. Tanmateix, sí que ha precisat que quan existeix un contracte privat entre un propietari i un llogater, no correspon a l’ens governamental determinar si una actuació concreta vulnera la normativa. «Si aquest contracte contravé la normativa, no ho ha de dir l’Administració. Qui determina la legalitat dels actes és el poder judicial«, ha remarcat, insistint que la via per determinar-ne la legalitat de la casuística ha de passar per la Justícia.

És precisament en el marc d’aquest procés en què Casal ha tornat a situar a l’epicentre de la qüestió l’Institut Nacional de l’Habitatge, encapçalat per Marta Alberch, el qual és l’organisme encarregat «d’acompanyar i orientat» als afectats abans d’aquesta via. «Aquesta és la funció que li pertoca i l’altra, als que els toca, que és l’Administració de la Justícia», ha insistit el ministre portaveu, asseverant que l’INH coneix la normativa i pot indicar al llogater afectat quins passos pot seguir, quin assessorament jurídic necessita o si pot récorrer, inclús, a un advocat d’ofici.

Marticella apel·la al seny per mantenir una correlació entre l’oferta del mercat disponible i l’arribada de nouvinguts

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Moliné sol·licita a l’Executiu els criteris emprats per fixar la nova classificació i retribucions del personal de Justícia
Calvó reitera que el cost de l’ampliació de la central de l’Hospitalet estarà enllestit a mitjans de l’any 2027
Portugal veu marge per ampliar el comerç amb el Principat i planteja noves missions empresarials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Moliné sol·licita a l’Executiu els criteris emprats per fixar la nova classificació i retribucions del personal de Justícia
  • Política, Societat
Calvó reitera que el cost de l’ampliació de la central de l’Hospitalet estarà enllestit a mitjans de l’any 2027
  • Política
Portugal veu marge per ampliar el comerç amb el Principat i planteja noves missions empresarials

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu