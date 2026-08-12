Govern remet a Justícia els conflictes pels lloguers: «Qui determina la legalitat dels actes és el poder judicial»

Tots aquells llogaters que rebin comunicacions de propietaris per abandonar el seu habitatge i considerin que aquestes poden contravenir la normativa vigent que regula la descongelació dels lloguers han de recòrrer a l’Institut Nacional de l’Habitatge. O així almenys ho ha apuntat el ministre portaveu, Guillem Casal, en ser qüestionat sobre aquesta casuística en roda de premsa posterior al Consell de Ministres: «Qualsevol llogater que es trobi en aquesta situació pot recórrer, i s’aconsella recórrer, a l’INH perquè pugui aconsellar i assessorar amb un grau de detall màxim del cas concret«, ha assenyalat el portaveu governamental.
«Qualsevol llogater que es trobi en aquesta situació pot recórrer, i s’aconsella recórrer, a l’INH perquè pugui aconsellar i assessorar amb un grau de detall màxim» – Guillem Casal
En aquest sentit, Casal ha defensat que tant els drets del llogater com els del propietari han de quedar protegits d’acord amb la legislació vigent, recordant que l’Administració pot orientar els ciutadans davant aquest tipus de situacions. Tanmateix, sí que ha precisat que quan existeix un contracte privat entre un propietari i un llogater, no correspon a l’ens governamental determinar si una actuació concreta vulnera la normativa. «Si aquest contracte contravé la normativa, no ho ha de dir l’Administració. Qui determina la legalitat dels actes és el poder judicial«, ha remarcat, insistint que la via per determinar-ne la legalitat de la casuística ha de passar per la Justícia.
És precisament en el marc d’aquest procés en què Casal ha tornat a situar a l’epicentre de la qüestió l’Institut Nacional de l’Habitatge, encapçalat per Marta Alberch, el qual és l’organisme encarregat «d’acompanyar i orientat» als afectats abans d’aquesta via. «Aquesta és la funció que li pertoca i l’altra, als que els toca, que és l’Administració de la Justícia», ha insistit el ministre portaveu, asseverant que l’INH coneix la normativa i pot indicar al llogater afectat quins passos pot seguir, quin assessorament jurídic necessita o si pot récorrer, inclús, a un advocat d’ofici.