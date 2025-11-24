Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Un espai del futur MW Museu de l'Electricitat.
Instal·lacions reformades per al 2026

FEDA adjudica per 1,67 milions la reforma del Museu de l’Electricitat, que reobrirà amb un nou concepte immersiu

El futur museu incorporarà sales immersives, espais interactius i una nova àrea de visualització del despatx elèctric pel gaudi dels visitants

FEDA ha adjudicat les obres de reforma del futur MW Museu de l’Electricitat en el darrer Consell d’Administració. El projecte preveu una transformació important de l’equipament, mantenint l’objectiu original de difondre el coneixement de l’energia i preservar la memòria històrica de l’electricitat a Andorra. El nou museu convertirà la visita en una experiència immersiva estructurada en quatre espais diferenciats que compartiran un mateix fil conductor.

El recorregut començarà a la recepció, on es destacarà el valor patrimonial de l’edifici que acull el museu: la central hidroelèctrica. A continuació, els visitants accediran mitjançant un endoll gegant a una sala de manipulables renovada i més interactiva, amb mòduls completament nous. Aquesta zona estarà dividida en tres àmbits temàtics i incorporarà pantalles tàctils amb explicacions gràfiques, entenedores i disponibles en diversos idiomes, amb l’objectiu d’apropar els continguts a la vida quotidiana.

El nou museu convertirà la visita en una experiència immersiva estructurada en quatre espais diferenciats

La següent etapa del museu serà la sala immersiva, dedicada a la història, la transició energètica i la sostenibilitat. Comptarà amb generadors com a peces centrals, efectes 4D i continguts adaptats específicament per al públic infantil. El projecte incorpora també una nova sala des de la qual es podrà observar el despatx elèctric d’explotació; aquest espai inclourà projeccions informatives que explicaran el seu funcionament i aportaran dades sobre la gestió diària del sistema elèctric.

La definició del projecte s’ha dut a terme durant el 2025 a partir d’un procés participatiu que ha inclòs aportacions de diversos col·lectius i ha permès integrar múltiples suggeriments. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Transversal per un import d’1,67 milions d’euros, i la previsió és que el MW Museu de l’Electricitat torni a obrir al públic durant el darrer terç del 2026.

