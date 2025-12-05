Farré apel·la a la precaució arran de la mort en l’allau: “Ens ha de servir per tenir respecte per la muntanya”

El director de Bombers d’Andorra, Jordi Farré, ha aprofitat el primer simulacre de rescat amb dron de càrrega pesada a Canillo per fer una crida a la precaució a la muntanya arran de la mort d’un esquiador de 32 anys al vessant del Pic Blanc, al Pas de la Casa a finals de novembre. El jove va quedar atrapat per una allau i, malgrat la ràpida actuació dels serveis d’emergències i l’arribada d’un equip caní, no va poder ser reanimat.
Farré ha reconegut que un accident tan prematur en la temporada d’hivern “posa de manifest la importància de dur l’equipament adient per anar a la muntanya”. A més, ha recordat que l’ús del detector de víctimes d’allau (DVA), la pala i la sonda és imprescindible, i que aquests tres elements “van junts” i no s’han d’oblidar mai.
Segons el director, el fet que l’accident s’hagi produït amb poca neu acumulada demostra que el perill pot aparèixer “sense que hi hagi hagut grans nevades”. Per això creu que cal reforçar el missatge de prudència. “Això ens ha de servir a tots per tenir sempre aquest respecte per la muntanya”, ha remarcat. Pel que fa a la investigació de l’accident, Farré ha explicat que Bombers no disposa encara de detalls i que aquesta tasca “és competència de la Policia de Muntanya”, qui analitza les circumstàncies del succés per determinar què va passar exactament.
Primer any amb rescabalaments amb un centenar d’expedients oberts
Farré també ha valorat el funcionament del nou sistema de rescabalaments, aplicat per primera vegada aquest 2024. El departament pot reclamar el cost d’un rescat quan es considera que hi ha hagut una negligència o imprudència. Segons el director, aquest primer any ja s’han obert “aproximadament un centenar d’expedients”, no només per rescats de muntanya, sinó també per altres serveis del cos que no estan vinculats directament a una emergència, com neteja de calçades, ús de vehicles d’escala o preventius en esdeveniments.
Tot i això, Farré no ha pogut concretar quants d’aquests casos han derivat en un pagament efectiu, perquè el procediment administratiu “és llarg” i encara hi ha expedients en curs. Ha volgut deixar clar que l’objectiu del sistema no és recaptatori: “La finalitat de rescabalar no és fer beneficis, sinó conscienciar. Les imprudències comporten l’activació de recursos públics i poden exposar la vida dels rescatadors”.
Així doncs, des del Cos de Bombers insisteix que la millor manera de prevenir accidents és combinar preparació, coneixement del terreny i equipament adequat. Farré ha recordat que petites imprudències poden tenir conseqüències greus i que la ciutadania ha de tenir present que “segons quina praxis a la muntanya” pot derivar en riscs per a un mateix i per als equips que hi intervenen.