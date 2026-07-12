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  • La ministra d'Afers Exteriors del Govern, Imma Tor, durant una passada entrevista. | Arxiu ANA
Agències
  • Economia
Problemes d'ubicació

Tor confessa que l’espai trobat per a la zona econòmica especial «presenta limitacions que no el fan edificable»

La ministra deslliga que ara mateix no hi ha un altre indret sobre la taula i que seran les autoritats franceses les qui el concretin

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha assegurat que el projecte per crear una zona econòmica especial a Mérens-les-Vals continua en una fase inicial i que, «de moment, encara no s’ha identificat un nou terreny on poder desenvolupar-lo» després que l’emplaçament plantejat inicialment presenti limitacions.

Així ho ha fet saber en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana, tot precisant que la ubicació que s’havia identificat en un primer moment «correspon a un espai protegit i que, per tant, es tracta d’una zona que en principi no és edificable». Una circumstància que obliga a buscar una nova localització per poder avançar així en la iniciativa.

«El territori que inicialment s’havia identificat és un territori que està protegit, és una zona en principi no edificable», ha corroborat la ministra, concretant que els procediments administratius a França són «llargs i feixucs» i que, per tant, caldrà trobar «una altra zona que la que s’havia identificat».

El projecte de la zona econòmica especial a Mérens-les-Vals no està aturat en cap cas per una falta de voluntat política – Imma Tor

La responsable d’Afers Exteriors ha volgut especificar, tanmateix, que el projecte «no està aturat per falta de voluntat política». Segons ha explicat, «hi ha interès tant per part dels representants locals francesos, com d’alguns sectors privats per impulsar una infraestructura que permetria afavorir el desenvolupament econòmic d’aquesta zona de l’Arieja pròxima a Andorra».

Confirmant d’aquesta forma que hi ha voluntat política per part dels elegits locals i també d’algun sector privat concret, Tor ha assenyalat que seran les autoritats franceses les encarregades d’identificar un possible nou emplaçament. La ministra també ha admès que, actualment, no hi ha una segona proposta sobre la taula més enllà de la ubicació inicial de Mérens. «No s’ha identificat encara un altre terreny», ha sentenciat.

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