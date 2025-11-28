Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La formació que va tenir lloc aquest dijous a la policia. | Policia d'Andorra
Cooperació en formació especialitzada

Experts de la Guàrdia Civil instrueixen la policia andorrana en protocols de recerca en zones d’accés complicat

La sessió ha reunit una quarantena d’agents per aprofundir en metodologies d’actuació en desaparicions a alta muntanya i espais rurals

La Policia ha rebut aquest dijous la visita del coronel Alberto Ignacio Negueruela Cámara, responsable del Servei de Muntanya de la Guàrdia Civil, i del capità Fernando Rivero Díaz, integrant de l’Àrea d’Instrucció i Doctrina del mateix organisme. Els dos comandaments s’han desplaçat al despatx central per impartir una conferència destinada a personal especialitzat.

La sessió, celebrada a la sala d’actes de la policia, s’ha centrat en procediments de recerca de persones desaparegudes en entorns complexos, tant en alta muntanya com en àrees rurals. Durant la trobada, els ponents han compartit coneixements tècnics i experiències operatives amb una quarantena d’integrants de diverses unitats: Intervenció Tècnica, Mitjans Aeris, Seguretat Viària i Serveis d’Informàtica.

Aquesta iniciativa s’emmarca en la col·laboració habitual entre els dos cossos de seguretat i respon a la voluntat de reforçar la formació dels especialistes que intervenen en operacions de muntanya. Segons la policia, l’intercanvi permet incorporar noves eines i criteris que poden aplicar-se en futurs dispositius.

La necessitat d’aquesta preparació és especialment rellevant en un territori com el d’Andorra, amb una orografia marcada i nombroses zones de difícil accés. L’especialització dels agents en tècniques d’intervenció en aquests entorns és considerada un element fonamental per garantir actuacions eficients en situacions d’emergència.

