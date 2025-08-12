Èxit rotund de la Travessa del Pas de la Casa: dorsals exhaurits i estrena de la versió Kids amb enfocament sostenible

La quarta edició de la Travessa del Pas de la Casa ha tancat inscripcions amb un èxit rotund: 330 participants confirmats, llista d’espera de deu persones i tots els dorsals exhaurits setmanes abans de la prova. La cursa, reconeguda com la competició de muntanya amb més altitud d’Andorra, se celebrarà aquest diumenge i ja s’ha consolidat com una cita de referència al calendari esportiu de la parròquia d’Encamp.
Enguany, l’esdeveniment arriba amb dues novetats principals que marquen un pas endavant: la creació de la Travessa del Pas de la Casa Kids i un ferm compromís amb la sostenibilitat i el reciclatge. Segons ha explicat el director i creador de la prova, Rui Da Costa, tot i la gran demanda d’aquest any, l’objectiu per a futures edicions és mantenir la qualitat de l’experiència. “Probablement augmentarem fins a un màxim de 400 dorsals, però no més.
Així, dins de les novetats, la iniciativa infantil “està pensada perquè els més petits puguin gaudir de l’ambient de la cursa sense cap pressió de participació o de competició”. Es tracta d’una cursa gratuïta i no cronometrada, concebuda per obrir l’esdeveniment a totes les edats i implicar les famílies en l’activitat esportiva. “No volem perdre l’essència ni la proximitat amb els participants”, ha dit.
Pel que fa al vessant mediambiental, Da Costa ha detallat que aquest any s’ha incorporat una ecoilla per al reciclatge de residus, fonts d’aigua per reduir l’ús d’ampolles de plàstic i una metodologia de reutilització de materials amb l’objectiu de “no llençar tants elements, sinó aprofitar-los per a altres usos”. Ha remarcat que aquesta aposta forma part de la filosofia de la travessa i que volen que el missatge arribi als participants i al públic.
Respecte al programa, els quatre recorreguts habituals es mantenen, tot i alguns ajustos. El circuit de l’Estany, de 3 km, és l’opció més assequible; la Directa, que enguany es veu reduïda de 6 km a 5 km per les obres a la pista directa de Grandvalira; el traçat de les Antenes, de 10 km, amb un desnivell més exigent; i la prova reina, l’Envalira, de 22 km, que travessa entorns d’alta muntanya fins a la zona de Grau Roig. “Hem volgut mantenir l’essència dels recorreguts, però adaptant-nos a les circumstàncies per garantir la seguretat i la qualitat de la cursa”, ha assenyalat Da Costa. A nivell de participació, la cursa presenta una distribució equilibrada de gènere, amb un 60% d’homes i un 40% de dones, una xifra que, segons el director, “demostra un creixement constant de la presència femenina, que fa només uns anys era del 20%”. També destaca la presència internacional amb 20 nacionalitats diferents, principalment de França, Espanya i Andorra, però amb cada vegada més inscrits procedents d’altres països gràcies a la vinculació amb la Lliga Internacional de Trail Running i al TMB Index, que faciliten l’arribada a un públic més ampli.
Durant la presentació de l’esdeveniment -que ha comptat a més de la presència de Da Costa, del conseller d’Esports del Comú d’Encamp, Nino Marot, i del cònsol menor, Xavier Fernàndez- s’ha posat de manifest la importància de la prova per al Pas de la Casa. Marot ha subratllat que la travessa “ja està al mapa de moltes competicions, tant de la Copa d’Andorra com d’altres circuits”, i ha posat en valor el seu recorregut “per un entorn fantàstic que va des del Pas de la Casa fins al Port d’Envalira i, en la prova més llarga, fins a la zona de Grau Roig”. També ha anunciat un increment de la subvenció municipal fins als 8.500 euros i el reforç del suport logístic i d’infraestructures per assegurar un desenvolupament òptim.
Per la seva banda, el cònsol menor ha agraït “la feina constant de Rui Da Costa per dinamitzar el Pas de la Casa, especialment a l’agost, un mes clau per al turisme”. Ha remarcat que “aquesta visibilitat és un pas molt gran per donar a conèixer Encamp i el Pas de la Casa, tant a nivell nacional com internacional”.