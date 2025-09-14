Èxit de la primera edició del ‘FestXic’ amb molta afluència de públic, tot i les condicions meteorològiques

La primera edició del FestXic! ha comptat amb una gran afluència de públic al llarg de tot el cap de setmana. Tot i les condicions meteorològiques adverses, es van mantenir les activitats programades i el públic va respondre amb entusiasme omplint els escenaris del festival d’infants i famílies.
D’aquesta manera, el concert Grow Up Singing, inspirat en el projecte de la Dàmaris Gelabert, va reunir més de 400 persones a l’Auditori del Centre de Congressos, sent una de les activitats més destacades del cap de setmana. El festival també va tenir un espai per a la cultura popular amb el concert de l’Orquestrina Trama que, amb la col·laboració de la Gresca Gegantera i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, van engrescar la jornada de dissabte al matí a la plaça del Poble.
Paral·lelament, les propostes organitzades al carrer Callaueta van rebre una gran acollida i van completar l’oferta d’activitats del cap de setmana. Un altre dels escenaris va ser la plaça de la Rotonda, on durant la jornada de dissabte es van repartir fins a 1.500 bosses regal i, als vespres, els assistents van gaudir de les noves coreografies del passeig de la Fonts de la Rotonda, amb les composicions del ‘Jan petit quan balla’ i ‘Let it go’ de Frozen.
L’actuació ‘El cuc quàntic’ de Reggae per Xics, que va omplir de gom a gom la plaça del Poble, va ser l’encarregada de tancar dos jornades d’activitats per a infants i famílies amb un ambient festiu i participatiu.