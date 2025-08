Nova representació diplomàtica

Eva Descarrega és designada ambaixadora per a les relacions amb els països d’Amèrica Llatina

El Govern aposta per intensificar els vincles amb Sud-amèrica i Centreamèrica, especialment en matèria de contractació en origen

El Consell de Ministres ha acordat aquest dimecres el nomenament d’Eva Descarrega com a ambaixadora en missió especial per a les relacions amb els països d’Amèrica Llatina. La decisió s’emmarca en la voluntat de l’executiu d’Andorra d’enfortir els vincles amb els estats de Sud-amèrica i Centreamèrica, amb especial èmfasi en iniciatives com el projecte de contractació en origen i la promoció econòmica i turística.

Eva Descarrega ocupa actualment el càrrec d’ambaixadora d’Andorra a Espanya i és la coordinadora nacional del Principat a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). Amb aquest nou encàrrec, el Govern aposta per reforçar la presència institucional en l’àmbit llatinoamericà, mantenint la línia d’acció exterior del país.

La missió especial assignada a Descarrega no inclou Mèxic, atès que Andorra ja disposa d’un ambaixador acreditat a aquest país. Aquesta responsabilitat recau en Joan Forner, qui exerceix també com a ambaixador als Estats Units, al Canadà i representant permanent d’Andorra davant les Nacions Unides