Delegació institucional

Andorra assistirà al funeral del Papa Francesc amb una delegació institucional encapçalada per Espot

Vives i Álvarez completaran la representació oficial en una cerimònia que el Govern qualifica de "recolliment i homenatge"

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà aquest cap de setmana al Vaticà per assistir al funeral del Papa Francesc, que tindrà lloc dissabte. El mandatari formarà part de la delegació oficial andorrana, encapçalada pel copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i que també inclourà l’ambaixador d’Andorra davant la Santa Seu, Carles Álvarez.

Tal com ha detallat el mateix cap de l’Executiu, la Santa Seu ha establert que les delegacions oficials puguin estar formades per un màxim de cinc persones. En el cas andorrà, la representació institucional estarà composta per tres membres, amb la possibilitat que s’hi afegeixi l’esposa de l’ambaixador, en compliment de les normes protocol·làries vaticanes.

Espot ha remarcat que la visita tindrà un caràcter estrictament institucional i simbòlic: “Són moments de recolliment, d’homenatge”, ha assenyalat, descartant qualsevol mena d’agenda política o diplomàtica paral·lela. Tot i reconèixer que l’acte pot permetre “interactuar amb altres caps d’estat”, ha deixat clar que aquesta participació es farà “des de la perspectiva del màxim respecte cap a la finalitat principal del desplaçament, que és retre homenatge al Sant Pare”.