Espot situa la pràctica d’avortaments al país com la «línia vermella» que podria conduir a l’abdicació del copríncep

Que es puguin practicar avortaments dins de les fronteres del Principat. Aquesta és la «línia vermella» que Govern ha fixat no traspassar per poder avançar en el procés de despenalització de l’avortament, amb l’objectiu així de no posar en risc el model de Coprincipat. Una qüestió que l’Executiu continua abordant bilateralment amb la Secretaria d’Estat de la Santa Seu i que el cap de Govern, Xavier Espot, manté entre els reptes que es volen donar per culminats abans de cloure l’actual legislatura.
En aquest sentit, però, el mandatari governamental ha incidit en la diferència entre aquest escenari i la despenalització de la dona: «La despenalització, en el cas de la dona, no ho fa possible. És a dir, no vol dir que legalitzem l’avortament al nostre país, però, en canvi, fem un pas endavant significatiu». Tanmateix, l’Executiu ja té la vista posada en poder aprovar la despenalització durant el pròxim període de sessions, tot i que Espot ha recordat que es tracta d’un procés que avança «pas a pas» i que pot tenir continuïtat en el futur.
Així i tot, el cap de Govern ha volgut aclarir que l’ens no es troba, a hores d’ara, esperant que la Santa Seu aprovi formalment cap proposta, ja que «no esperem del Vaticà que digui que sí a un determinat text». L’objectiu, doncs, és que l’Executiu adquireixi «l’íntima convicció que el que fem, agradi o no a la Santa Seu, no posarà en risc el nostre sistema institucional». «És una qüestió d’intentar tenir un diàleg i garantir que el que farem, els agradi o no, no traspassa una línia vermella que conduiria a l’abdicació del copríncep episcopal», ha afegit el mandatari, motiu pel qual, tot plegat, acabarà dirimint «sobre la base d’indicis, de silencis, d’íntimes conviccions, més que a través de documents escrits o d’acceptacions expresses».
La signatura de l’Acord, entre setembre i octubre
Més enllà de l’avortament, Espot també ha actualitzat el calendari de l’Acord d’associació, la signatura del qual continua pendent d’una data definitiva. Com ja es va avançar, aquesta s’està acabant de concretar entre finals de setembre i mitjans d’octubre, tenint en compte que ha de ser una data que convingui tant a la Comissió Europea com a San Marino i Andorra. «Encara no tenim la data definitiva», ha indicat el mandatari governamental, tot situant-la entre finals d’aquest mes «i, com a màxim, durant el mes d’octubre».
Paral·lelament, també continuen les negociacions amb França i Espanya sobre la gestió de les fronteres, tot i que encara queden qüestions per concretar, entre les quals, segons Espot, es trobaria el funcionament del filtratge dels antecedents penals, la col·laboració del país gal en aquest àmbit i els terminis necessaris perquè Andorra pugui atorgar els permisos amb prou celeritat.«No són esculls, són qüestions tècniques», ha remarcat el cap de Govern, qui ha assegurat que «no hi ha discrepàncies de fons», sinó aspectes que requereixen «adaptacions burocràtiques» i que s’han d’acabar de treballar amb concreció.
Finalment, i qüestionat pel discurs del síndic general, Carles Ensenyat, sobre els principals reptes que encara afronta el país en la recta final de la legislatura (habitatge, creixement sostenible i els ja esmentats avortament i Acord amb la Unió Europea), Espot ha defensat que durant els darrers quatre anys «s’ha fet moltíssima feina» en tots aquests àmbits. «En la societat de la immediatesa en la qual vivim, a vegades reclamem resultats immediats i aquests resultats no s’esdevenen, sinó que cal una mica de temps per veure els fruits d’una determinada acció de Govern», ha conclòs.