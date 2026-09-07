Macron defensa que l’Acord preservarà les quotes migratòries per garantir un «creixement demogràfic controlat»

Defensa ferma de l’Acord d’associació amb la Unió Europea per part del copríncep francès, Emmanuel Macron, en el marc de la seva salutació amb motiu del Dia de Meritxell. Així, i davant les «veus» que qüestionen els possibles efectes del text, especialment en matèria de control de fronteres, Macron ha remarcat que l’acord permetrà preservar el sistema migratori actual i mantenir les quotes, amb l’objectiu d’assegurar «un creixement demogràfic controlat».
«L’acord està a punt de ser signat pels Estats membres, la Comissió i Andorra», ha exposat el copríncep francès, posant en relleu que, posteriorment, serà sotmès a referèndum abans de ser presentat al Consell General per a la seva ratificació, tot i que la data encara continua sent una incògnita. Tanmateix, Macron també ha reconegut que encara continua sentint «les veus que continuen interrogant-se sobre possibles impactes negatius, especialment pel que fa a les disposicions relatives al control de fronteres».
Precisament, i en resposta a aquestes inquietuds, ha defensat que «aquest text garanteix precisament la preservació del nostre sistema migratori, pilar del nostre model de creixement», obtenint Andorra, pel que fa a la lliure circulació de persones, Andorra ha obtingut «una solució asimètrica sense equivalent». Al mateix temps, i segons apunta Macron, el país també conservarà el seu sistema de quotes i de control, permetent així assegurar un creixement demogràfic controlat i assolir «un equilibri que concilia integració econòmica i sobirania nacional».
«Europa continua sent el nostre horitzó natural», ha afegit el copríncep, qui ha posat en valor també la cooperació europea en moments com els incendis i les catàstrofes climàtiques d’aquest estiu: «La força d’Europa rau en l’ajuda mútua». En aquest sentit, Macron ha destacat també la mobilització conjunta dels diferents països i ha fet referència a la participació activa dels equips de Protecció Civil i de la Creu Roja Andorrana, incidint en el fet que «el compromís no es mesura per la mida d’un Estat, sinó per la sinceritat de la seva participació i pels vincles teixits amb els seus socis europeus».
Tanmateix, Macron també ha advertit que aquesta solidaritat «no pot romandre improvisada» i ha apuntat que les futures crisis, siguin climàtiques, socials o sanitàries, requeriran mecanismes més robustos, una millor coordinació i una major participació dels països europeus. A més, ha dirigit unes breus paraules a les comunitats immigrades establertes al país i a aquelles persones que arribaran els pròxims mesos amb motiu de la temporada d’hivern: «Aporten la seva força de treball, el seu talent i, molt sovint, el seu entusiasme», ha conclòs el copríncep.