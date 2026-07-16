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  • El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb mossèn Ramon, aquest dijous. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil
  • Societat
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Govern espera arribar a un consens per la despenalització de l’avortament en els vuit mesos que queden de legislatura

Espot afirma que les diverses propostes ja s'han traslladat a la Santa Seu i apel·la a la discreció d'una negociació "molt subtil i molt complexa"

La despenalització de l’avortament és una qüestió que encara està sobre la taula, sobretot després que la proposta fos rebutjada en sessió parlamentària i que el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, declarés que les converses arran del tema amb el Vaticà s’havien refredat. En aquest sentit, el cap de Govern Xavier Espot, ha declarat avui que ja s’han fet propostes i esperen arribar a un consens abans que acabi la legislatura. «Esperem que en aquests vuit mesos que ens queden de legislatura puguem arribar a un consens o, com a mínim, a una aquiescència per part de la Santa Seu que ens permeti tirar endavant la reforma que ens vam comprometre a tirar endavant, que és la despenalització, no la legalització, de l’avortament», ha afirmat.

Respecte al silenci administratiu que va sorgir després de rebre senyals positius al febrer de l’any 2025, el qual Baró va definir com indicatius que van arribar per tal de frenar o refredar la qüestió, Espot ha mencionat que «s’han de saber interpretar els silencis» i que entén que «difícilment la Santa Seu donarà un vistiplau explícit«, tot recordant que «aquesta negociació és molt subtil, molt complexa, i requereix discreció i lleialtat». Unes paraules semblants a les que va expressar el ministre de Relacions Institucionals, qui també va afirmar que «ja teníem una llum del far molt positiva, però a partir d’aquí ens van arribar senyals per frenar o refredar la qüestió«.

Baró admet que el diàleg sobre l’avortament es va «refredar» després d’haver vist «una llum del far positiva»

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