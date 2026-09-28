Demòcrates aposta per una plataforma transversal de cara a les generals que aglutini des de partits a «sensibilitats»

L’Executiva de Demòcrates ha validat aquest dilluns la proposta perquè la formació concorri a les pròximes eleccions generals a través d’una plataforma transversal, una fórmula amb la qual es buscarà aglutinar diferents partits, persones i sensibilitats al voltant d’un eix programàtic comú. Així, la decisió s’ha pres durant la reunió mensual entre els integrants del Comitè Executiu i els representants de les diferents parròquies. Després d’abordar diverses qüestions relacionades amb l’activitat del Govern, legislativa i comunal, els presents han analitzat la fórmula amb què Demòcrates es planteja presentar-se a la pròxima cita electoral.
En aquest sentit, el president de la formació, Ladislau Baró, i la secretària d’Organització, Maria Martisella, han plantejat que DA formi part d’una plataforma transversal en la qual puguin confluir diferents formacions polítiques i sensibilitats, així com persones que no estiguin vinculades actualment a cap partit. La iniciativa sorgeix de les trobades que Baró, Martisella i el secretari general, Guillem Casal, han mantingut durant el darrer any amb els diferents comitès parroquials i amb altres forces polítiques. A partir d’aquest treball, la direcció ha optat per explorar una candidatura que vagi més enllà de les estructures de la mateixa formació.
La futura plataforma s’articularà al voltant d’un eix programàtic compartit, en el qual es plantejaran els principals reptes que afronta Andorra a curt, mitjà i llarg termini, així com les principals preocupacions de la ciutadania. L’objectiu serà que les diferents sensibilitats que s’hi incorporin comparteixin aquesta base programàtica de cara als comicis. Amb la fórmula ja validada, Demòcrates iniciarà durant les pròximes setmanes una ronda de contactes i de treball amb diferents partits, tant d’àmbit nacional com parroquial, que puguin encaixar dins de la plataforma transversal.
Val a dir que els contactes seran impulsats des dels càrrecs de l’Executiva amb la voluntat d’anar concretant-ne la configuració. A més, la proposta també queda oberta a persones que no formin part de cap formació política o que actualment no mantinguin vincles amb l’activitat política. Demòcrates planteja incorporar-hi perfils amb experiència i capacitat d’aportar al projecte, amb la mirada posada en les pròximes eleccions generals.