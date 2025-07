Situació de pressió sobre la capital alturgellenca

Espot rebutja que hi hagi expulsions i defensa el model migratori davant la preocupació expressada des de la Seu

El mandatari confirma avenços per garantir l’arribada de temporers amb contractes i condicions laborals assegurades des de l’origen

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebutjat aquest dijous que Andorra estigui duent a terme expulsions de persones immigrades, com havia suggerit l’alcalde de la Seu d’Urgell arran d’unes declaracions de la CUP en què es vinculava el model migratori andorrà amb situacions de precarietat i pressió sobre la capital alturgellenca. “No hi ha hagut cap expulsió”, ha afirmat de manera taxativa, tot precisant que es tracta de persones amb permisos de treball temporers que, un cop finalitzada la temporada, han de marxar del país si no disposen d’un nou contracte, tant a Andorra com a Espanya.

Segons el cap de l’Executiu, la preocupació expressada des de la Seu podria respondre a “declaracions d’alguns col·lectius” que no reflecteixen la realitat, tot insistint que només es duen a terme expulsions “en els casos que preveu la Llei qualificada d’immigració” i que aquesta pràctica no ha canviat “ni respecte al gener, ni fa dos, ni fa quatre anys”. Per aquest motiu, ha considerat que es tracta d’una preocupació “no fonamentada” pel que fa a les expulsions.

Pel que fa al possible augment de residents a la zona fronterera, Espot ha admès que “com a conseqüència de les tensions al mercat de l’habitatge, és possible que molta gent estigui decidint anar a viure a la Seu”. En aquest sentit, ha informat que l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha sol·licitat una reunió amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, que tindrà lloc la darrera setmana de juliol. Espot ha recordat que aquestes qüestions s’han d’abordar “des del diàleg lleial entre institucions i no des de les declaracions creuades”, i ha afegit que el Govern no s’afegirà a cap “exercici de confrontació”.

Sobre la proposta d’impulsar permisos de treball a origen per evitar distorsions en el trànsit laboral entre Andorra i l’exterior, el cap de Govern ha confirmat que s’està treballant en aquesta línia amb Espanya i amb els països d’origen. Ja s’ha mantingut una trobada bilateral amb el president de l’Equador durant la recent conferència sobre el finançament del desenvolupament celebrada a Sevilla, precisant que Marsol també es va reunir amb el seu homòleg del Perú. L’objectiu, segons Espot, és garantir que els treballadors puguin sortir del seu país “amb un contracte de treball i amb unes condicions de treball assegurades”, fet que aportarà també garanties als governs d’origen.

Així mateix, ha indicat que en els pròxims quinze dies es reunirà un grup de treball bilateral amb la Generalitat de Catalunya per abordar aspectes concrets del sistema. “Serà complicat, perquè s’han de posar en comú molts factors i veure quina incidència té en el marc trilateral”, ha admès. Tot i això, ha valorat la “bona voluntat i entesa” de totes les parts implicades i ha defensat que la construcció d’un sistema més robust “ens aportarà garanties a tots: als països d’origen, a Espanya, a França i a Andorra”.