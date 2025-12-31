Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Discurs institucional de Cap d’Any

Espot posa el focus en patrimoni i identitat mentre l’habitatge queda diluït al discurs de Cap d’Any

Espot articula el missatge de Cap d’Any al voltant del patrimoni i el futur institucional, amb mencions puntuals a la situació de l’habitatge

El cap de Govern, Xavier Espot, ha pronunciat el discurs de Cap d’Any des de Casa Masover de Casa Rossell, a la Cortinada, un espai que ha utilitzat com a escenari per reivindicar la història, el patrimoni i els valors que, segons ha assenyalat, defineixen Andorra.

Des de l’inici de la intervenció, Espot ha situat el focus en les muntanyes com a patrimoni natural, en la sostenibilitat com a eix de les polítiques públiques i en la capacitat d’entesa del país al llarg del temps. El discurs ha fet diverses referències a la identitat col·lectiva, al Manual Digest i al llegat de les generacions que han contribuït a configurar la societat andorrana.

En aquest context general, el cap de Govern ha fet una menció a l’habitatge, recordant les polítiques desplegades els darrers anys i l’anunci d’una desintervenció gradual i progressiva de la pròrroga forçosa dels contractes de lloguer a partir del 2027. Ha indicat que aquest procés es durà a terme amb mecanismes de seguiment per evitar increments desproporcionats dels preus i preservar la seguretat jurídica i social de les parts implicades.

Espot també ha esmentat, sense entrar en noves concrecions, la continuïtat en l’ampliació del parc públic d’habitatge i els programes d’accés al primer immoble de propietat, emmarcant-los dins les polítiques de suport a famílies, joves i persones grans.

La resta del discurs ha estat dedicada principalment a l’acció de Govern en altres àmbits, amb referències al pressupost del 2026, a l’augment de recursos en sanitat i educació, a la millora de la mobilitat i la connectivitat, així com a l’impuls d’un model econòmic basat en la innovació i la tecnologia.

Finalment, el cap de Govern ha abordat el futur institucional del país, amb mencions al procés de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i al calendari previst per a la seva possible ratificació, així com al procés de reflexió col·lectiva impulsat aquest any. El discurs s’ha tancat amb un agraïment a la ciutadania i una apel·lació al treball compartit per afrontar els reptes de futur .

