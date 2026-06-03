La selecció afronta contra Liechtenstein l’únic amistós a casa de l’estiu per acomiadar una llegenda com Marc Pujol

La selecció absoluta rebrà demà (19.00 hores) Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF en el que serà el comiat d’una llegenda com Marc Pujol. Així, el mig centre posarà fi a un periple de 25 anys i 122 matxs −123 amb el de demà− a la seva esquena entre prèvies mundials, europees, Nations i amistosos, convertint-se en el tercer jugador que més n’ha disputat amb el combinat nacional, només per darrere d’Ilde Lima (137) i Márcio Vieira (128).
Serà també el segon amistós d’aquest estiu i l’únic que els tricolor disputaran al Principat. L’anterior, divendres passat a Montilivi, el van cloure amb una derrota per la mínima davant l’Iraq. Val a dir que no serà pas la primera vegada que s’enfrontin als del petit estat de l’Europa alpina, ja que ara fa quatre anys, durant una Nations League, es van imposar per 2-1 al Nacional i per 0-2 al Rheinpark Stadion de Vaduz.
Aquestes tampoc van ser les úniques victòries, ja que l’any 2018, llavors en un amistós celebrat a Liechtenstein, un solitari gol de Marc Rebés en just iniciar el duel va deixar el 0-1 definitiu. Més lluny cal anar en el temps per arribar al primer enfrontament entre ambdós combinats, sent l’únic triomf dels ‘blautz und rout’ −blau i vermell−.