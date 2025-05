Entrevista del cap de Govern

Espot fixa el 2024 com a límit per consensuar la reforma de les pensions i avisa que el Govern tirarà pel dret si cal

El cap de Govern defensa mesures “valentes” com endarrerir l’edat de jubilació, limitar les pensions més altes i augmentar les cotitzacions

El Govern treballa amb l’objectiu d’assolir, abans que acabi l’any, un acord ampli amb totes les forces parlamentàries per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Tot i això, si el consens no arriba, l’Executiu impulsarà una reforma pròpia. Així ho ha anunciat aquest dimecres el cap de Govern, Xavier Espot, tot indicant que el sistema actual no podrà garantir les pensions futures si no es reforma profundament. “Només així salvarem el sistema”, ha alertat.

Entre les mesures que es plantegen, Espot ha avançat que s’haurà d’endarrerir l’edat de jubilació, modificar el valor del punt de cotització, limitar les pensions màximes i incrementar les cotitzacions socials de manera equitativa entre empresaris i treballadors. “Sabem que no seran mesures populars, però són imprescindibles per garantir la sostenibilitat del sistema”, ha remarcat.

Una de les propostes destacades és la introducció d’un topall per a les pensions més elevades, ja que, segons Espot, no és acceptable que hi hagi prestacions que arribin fins als 20.000 euros mensuals. “El sistema ha de ser redistributiu i simbòlicament just”, ha subratllat. Tot i això, ha reconegut que amb aquestes mesures no n’hi haurà prou, motiu pel qual s’haurà d’introduir “algun tipus de capitalització”, apuntant així a la necessitat de combinar el model de repartiment actual amb instruments de previsió complementària.