Espot apel·la “al realisme, la prudència i l’ambició” en abordar la qüestió de l’avortament amb el copríncep francès

“Cal avançar des del realisme, la prudència i l’ambició perquè no són conceptes incompatibles”. Amb aquestes paraules, el cap de Govern, Xavier Espot, ha sintetitzat l’enfocament amb què Andorra aborda la qüestió de l’avortament, un dels temes tractats durant la reunió bilateral amb el copríncep francès, Emmanuel Macron.
Espot ha reconegut que existeix la voluntat d’avançar en aquest àmbit, però ha remarcat que qualsevol pas s’ha de fer sense “trencar les costures institucionals” que sustenten el país. En aquest sentit, ha indicat que hi ha un calendari definit, tot defensant la necessitat de trobar “el terme mig” entre l’evolució dels drets i la preservació del model institucional. Així mateix, ha destacat que el copríncep francès és “perfectament coneixedor” de la realitat andorrana i també “sensible” a la necessitat de progressar en el reconeixement dels drets de les dones.
En paral·lel, el cap de Govern ha explicat que la trobada també ha servit per tractar la cooperació transfronterera, especialment arran de l’esllavissada registrada aquest hivern a l’RN20. Segons ha exposat, aquest episodi ha evidenciat la necessitat de continuar invertint esforços i recursos per millorar els accessos entre Andorra i França.
En aquest marc, Espot ha apuntat a la importància d’analitzar “noves formes de connexió”, tot tenint en compte la complexitat geogràfica del territori. Malgrat aquestes dificultats, ha defensat que aquestes iniciatives s’han d’impulsar amb una visió realista, però sense renunciar a l’ambició de reforçar la connectivitat del país.