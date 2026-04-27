Espot torna a fixar el possible calendari del referèndum de l’Acord, però encara sense cap certesa per part d’Europa

La visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, ha servit per tornar a situar el calendari de l’Acord d’associació amb la Unió Europea al centre del debat polític, amb l’Executiu reiterant que aquest estiu podria culminar la signatura, tot i que encara no hi ha una data definida per a la ratificació ni per a la convocatòria del Referèndum.
El cap de Govern ha insistit que “ara, a poc a poc, anem veient la llum” i ha avançat que aquesta primavera podria arribar la decisió definitiva del Consell de la Unió Europea, tant pel que fa al contingut com a la naturalesa jurídica de l’Acord. A partir d’aquí, ha explicat, s’iniciarà el procés de signatures dels estats membres “en el cas que sigui un acord mixt”.
Segons el calendari exposat, “és molt probable que, al mes de juliol o molt tard, al mes de setembre, ja es pugui signar definitivament aquest Acord” per part del Govern d’Andorra, San Marino i la Comissió Europea. Posteriorment, el text s’haurà de traslladar al Parlament Europeu per a la seva ratificació, moment a partir del qual es podria obrir la porta a la convocatòria del Referèndum.
Malgrat aquestes previsions, l’Executiu admet la incertesa del calendari. “No tenim una precisió exacta” ni de quan es prendrà la decisió europea ni de quan culminarà el procés de ratificació, ha reconegut, tot apuntant que “hi ha moltes variables que no depenen de nosaltres” i que poden fer variar la data del referèndum.
Durant la reunió, Macron ha reiterat el suport de França a l’Acord d’associació i ha coincidit amb el Govern en la necessitat que el projecte prosperi per fer d’Andorra “un país més diversificat i més competitiu”.
Més enllà de la qüestió europea, la trobada ha abordat altres àmbits com la cooperació transfronterera, la millora dels accessos arran de l’esllavissada d’aquest hivern i la necessitat de “treballar noves formes de connexió” adaptades a una “orografia complexa”. També s’han tractat qüestions com l’educació, la presència de l’ensenyament francès i la situació geopolítica internacional.
Presentació de credencials inèdita
La jornada ha estat qualificada d’“històrica” per l’Executiu, no només per la visita del copríncep francès, sinó també per un acte sense precedents al país: la presentació conjunta de credencials d’ambaixadors davant dels dos coprínceps. Els ambaixadors acreditats són de França, Colòmbia, Pakistan, Paraguai, Costa Rica, Eslovènia, Suècia, Letònia, Xipre, Bahrain, Estats Units, Portugal, Brasil, Bangladesh i Panamà.
Fins ara, aquest tràmit es feia per separat a París i a la Seu d’Urgell, però en aquesta ocasió alguns diplomàtics ho han pogut fer “en territori andorrà i davant dels dos coprínceps al mateix temps”, en un format que no s’havia produït mai.