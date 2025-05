Resposta a les peticions

Espot admet que el Govern no pot satisfer el 100% de les demandes de la Coordinadora per un Habitatge

El cap de Govern defensa un cop més l’acció de l’Executiu i assegura que “l’interès general no és l’interès col·lectiu o d’un sector concret”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha respost aquest dimecres al comunicat emès per la Coordinadora per un Habitatge Digne, en què l’entitat critica el silenci institucional i denuncia una “política ineficaç per a les classes treballadores”. En el mateix escrit, la Coordinadora lamenta que el Govern “no pugui donar el 100% del que demanen”.

Espot ha fet aquestes declaracions en el marc de la festivitat de Sant Miquel d’Engolasters, celebrada avui a Escaldes-Engordany. En ella, el mandatari ha explicat que l’Executiu es troba “dins dels terminis que el Codi de l’Administració estableix per respondre la seva petició” i ha puntualitzat que s’estan “ultimant” les respostes a les demandes de l’entitat. “La nostra obligació és governar per a tothom”, ha afirmat, tot afegint que “l’interès general no és l’interès col·lectiu o d’un sector concret”.

Malgrat aquest posicionament, Espot ha reconegut que “els col·lectius més vulnerables requereixen una especial atenció”, si bé ha advertit que “no podrem acollir ni acceptar la totalitat de les pretensions de la Coordinadora”, encara que s’intentarà “atansar-nos-hi al màxim possible”.

Finalment, el cap de Govern ha reivindicat la tasca de l’Executiu en matèria d’habitatge durant els darrers anys, i ha assegurat que el Govern “continuarà amb el full de ruta” per garantir un accés digne a l’habitatge per a tota la ciutadania. També ha expressat la voluntat de diàleg amb els agents socials, tot recordant que l’Executiu “té sempre la mà estesa a tots els col·lectius que els representin”.