Crisi de l'habitatge

La Coordinadora critica el silenci institucional i denuncia una “política ineficaç per a les classes treballadores”

L’entitat assenyala la manca de compromís polític, mentre alerta que la resposta del Govern no afronta l’arrel del problema

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha denunciat la manca de resposta a les seves propostes per part del Govern, la patronal i la majoria de formacions polítiques. Només Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata (PS) han respost, tot i que sense posicionaments clars sobre les mesures urgents proposades. Segons el col·lectiu, aquest silenci institucional “no porta al diàleg” i representa un nou exemple del “típic silenci administratiu”.

Davant d’aquesta situació, la Coordinadora assegura que continuarà mobilitzada “als carrers, a les institucions i als mitjans”, amb l’objectiu de “fer visible el que altres volen silenciar”. Reivindiquen que l’habitatge digne “no pot ser una loteria ni un privilegi per a uns pocs”, sinó un dret que cal defensar des de les classes populars. En aquest sentit, afirmen que continuaran explorant totes les vies de diàleg disponibles.

Pel que fa a la recent convocatòria —que consideren “sobtada”— de la taula d’habitatge i l’anunci d’avaluar models com el suís, la Coordinadora reconeix que veu indicis positius en el fet que el Govern “sembla encaminar-se cap a un model de regulació”. Tanmateix, alerten que “els plantejaments no paguen lloguers”, i adverteixen que, mentre no es concretin “mesures valentes i efectives”, la situació seguirà sent de “política ineficaç per a les classes treballadores”.

El col·lectiu titlla l’anunci governamental de “maquillatge” que pretén dissimular la profunditat del problema, i atribueix el gir del Govern a la creixent pressió social. Critiquen que la proposta posada sobre la taula és “incòmoda per a determinats sectors”, especialment per a la patronal, que —asseguren— “manté la seva oposició a qualsevol regulació, blindant els interessos d’una minoria privilegiada mentre la majoria de la població es veu ofegada pels preus i l’especulació”.

Sobre el model suís, la Coordinadora explica que hi està treballant per tenir un posicionament ferm, però avança que ja hi detecta dues limitacions importants: per una banda, considera que la regulació es planteja per a un escenari futur i no resol la crisi actual, especialment davant l’alliberament imminent de les pròrrogues dels contractes; per l’altra, qüestiona la viabilitat del model en el context econòmic andorrà.

Finalment, valoren que les respostes de Concòrdia i PS han estat parcials i amb poc compromís amb les mesures urgents. Apunten que han donat suport a aspectes com el registre de la propietat o la “trampa del fill”, però sense definir un posicionament global clar. Per això, conclouen que “ara com ara, no apunten cap a una transformació real de la situació”. Anuncien, però, que properament faran pública una anàlisi més detallada de les propostes rebudes.