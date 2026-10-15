Espanya i Portugal celebren 40 anys a la UE: «La integració europea ha contribuït a consolidar la democràcia»

Espanya i Portugal han celebrat els 40 anys d’adhesió a la Unió Europea en un acte commemoratiu que s’ha dut a terme a la Universitat d’Andorra (UdA). Durant la ponència, en què han participat l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy, i el cònsol general de Portugal, Duarte Pinto da Rocha, s’ha posat de manifest com aquesta unió va contribuir a transformar ambdós països tant en l’àmbit econòmic com en el social i el polític.
Els dos ponents que han liderat l’esdeveniment, Luis Rodrigo de Castro, de la Universitat CEU San Pablo, i Francisco Pereira Coutinho, de la Nova School of Law, han fet un balanç positiu de la integració europea. El primer ha destacat que l’adhesió espanyola ha contribuït a consolidar la democràcia i modernitzar el país, afirmant que «el balanç d’aquests últims 40 anys ha estat positiu, no només per consolidar la democràcia, sinó també per modernitzar el país«. Tanmateix, no ha negat que encara queda feina per fer i que la UE ha d’afrontar reformes institucionals, especialment en l’àmbit de la política exterior i els mecanismes de presa de decisions, defensant que la ciutadania ha de continuar sent el centre del projecte europeu.
«Volem una Europa més pròxima a les persones, menys burocràtica, i aquesta és l’Europa que els europeus esperen de nosaltres» – Duarte Pinto da Rocha
Castro també ha aprofitat per fer menció a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea: «Espanya va optar per una adhesió plena; Andorra, en canvi, negocia un Acord d’associació, fet que permet molta més flexibilitat. Els acords que hi pugui haver es poden mantenir, sempre que no contradiguin l’esperit de l’Acord«, ha explicat, tot fent menció al fet que el model andorrà és diferent, especialment en matèria de mobilitat laboral i estudiantil.
Coutinho, per la seva banda, ha valorat positivament l’evolució de Portugal des de la incorporació a les institucions comunitàries, explicant que ha afavorit el desenvolupament econòmic del país i ha ampliat les perspectives de les noves generacions. «Ha canviat tot al nostre país. L’economia s’ha enlairat. Érem un país molt aïllat, amb un imperi molt enfocat cap a Amèrica, i ara som un país europeu«, ha indicat.
«La història europea d’Espanya i Portugal és, en part, també la nostra història, i avui, per a Andorra, això continua definint el nostre encaix amb la Unió Europea» – Juli Minoves
Altrament, Pinto, qui ha participat en la inauguració de l’acte, ha declarat que «volem una Europa més competitiva, amb més cohesió, més segura, més sostenible. Volem una Europa més pròxima a les persones, menys burocràtica, i aquesta és l’Europa que els europeus esperen de nosaltres«, tot animant a abordar els pròxims anys com un repte per millorar de cara al futur.
Per la seva banda, Pérez-Desoy ha volgut destacar la transformació del país espanyol des de la fi de la dictadura fins a l’estat que és actualment, assenyalant que «després de dècades d’aïllament per la dictadura, el país afrontava el repte de consolidar les institucions democràtiques, modernitzar l’economia i inserir-se definitivament en el projecte de llibertat, prosperitat i cooperació bastit per les nacions europees després de la tragèdia de la Segona Guerra Mundial«, i ha aprofitat per assenyalar que «les fronteres que abans eren espais de conflicte durant la Segona Guerra Mundial avui són llocs de trobada».
Finalment, el rector de l’UdA, Juli Minoves, ha felicitat tots dos països per la seva adhesió a la Unió Europea, destacant que «la història europea d’Espanya i Portugal és, en part, també la nostra història, i avui, per a Andorra, això continua definint el nostre encaix amb la Unió Europea, per estar a punt de signar aquest Acord d’associació».