Espot qualifica de «brindis al sol» la protesta contra la signatura de l’Acord i es nega a avançar el referèndum

«Jo crec que és un brindis al sol, aquesta manifestació, amb tot el respecte». Amb aquestes paraules, el cap de Govern, Xavier Espot, s’ha referit a la concentració convocada per al pròxim dilluns per exigir que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea se celebri abans de la seva signatura, manifestant (mai millor dit) que «tothom legítimament es pot manifestar pel que consideri, sempre que ho faci pels conductes legals i seguint els procediments legals, però fer una manifestació una vegada ja estarà signat aquest Acord d’associació no farà que hi hagi marxa enrere». El mandatari ha anat inclús més enllà, afirmant que «encara que es fes abans, Govern té molt clar quins són els seus compromisos i el que ha de fer».
En aquesta línia, Espot ha etzibat que «quan algú convoca una manifestació ha de seguir els conductes legals i, per tant, ha de fer una sol·licitud amb noms i cognoms, identificant els organitzadors, perquè si mai se’n deriven responsabilitats, les administracions públiques han de saber a qui exigir-les», assenyalant que, a hores d’ara, encara no s’ha rebut cap sol·licitud formal per celebrar la mobilització. Així, el cap de l’ens governamental ha assenyalat que «convocar una manifestació no és un acte de caprici, és un acte de reivindicació democràtica absolutament legítim, però és un acte també que comporta uns drets i unes obligacions», demanant, alhora, que si la concentració es duu finalment a terme, es desenvolupi amb normalitat.
«No perquè una plataforma anònima digui que s’ha de fer el referèndum abans, o perquè el senyor Cerni Escalé o la senyora Carine Montaner ho diguin, el Govern farà el referèndum abans» – Xavier Espot
«No perquè una plataforma anònima digui que s’ha de fer el referèndum abans, o perquè el senyor Cerni Escalé, qui té ganes de desgastar el Govern, digui que s’ha de fer el referèndum abans, o perquè la senyora Carine Montaner, qui és una gran detractora de l’Acord d’associació des de sempre, digui que el referèndum s’ha de fer abans, el Govern farà el referèndum abans», ha afegit Espot durant la seva intervenció argumentant que «de poc serviria fer un referèndum que, evidentment, comporta una despesa i una feina logística substancial i, evidentment, també generarà una polarització i un debat intern. De poc serviria fer-ho si d’aquí dos o tres mesos el Parlament Europeu decideix no ratificar aquest Acord d’associació».
Precisament, ha sigut en aquest punt en què el cap de l’Executiu ha reivindicat el compromís adquirit, ara fa gairebé quatre anys, en campanya electoral: «Vam anar a unes eleccions dient això, vam guanyar aquelles eleccions i vam tenir la confiança majoritària dels ciutadans. Per tant, jo estic absolutament tranquil complint amb els meus compromisos». Així, i sobre la possibilitat que la validació europea arribi poc abans de les pròximes eleccions generals, Espot ha reconegut que «quan vam dir que ho faríem una vegada el Parlament Europeu l’hagués ratificat, no teníem en ment tots aquests tempos que ara més o menys estan clars i no pensàvem que això cauria un o dos mesos abans d’unes eleccions».
«Quan el Parlament Europeu ratifiqui aquest Acord, convocarem el referèndum. I si no es pot fer amb condicions i el temps no ho permet, doncs ho farà el proper Govern. Quin problema hi ha?» – Xavier Espot
«Quan el Parlament Europeu ratifiqui aquest Acord d’associació, nosaltres, si el temps ho permet i la campanya del referèndum es pot fer amb condicions, convocarem el referèndum. I si no es pot fer amb condicions i el temps no ho permet, doncs ho farà el proper Govern. Quin problema hi ha?», ha plantejat el mandatari governamental, descartant, de nou, modificar el calendari de la signatura de l’Acord amb la Unió Europea. «Hi poden haver tantes manifestacions com vulguin i s’hi poden apuntar tants líders de l’oposició com vulguin, que nosaltres tenim molt clar que dilluns hem d’anar a signar aquest Acord d’associació», ha conclòs.