Un bany amb fonament

Escaldes inicia un estudi per demostrar els efectes terapèutics de les aigües termals sobre la salut de les persones

Un equip mèdic prepara un estudi amb 50 participants per analitzar els efectes de l'aigua termal d'Escaldes en diverses patologies

Escaldes-Engordany ha presentat un projecte científic destinat a analitzar amb rigor mèdic els efectes terapèutics de les aigües termals de la parròquia. L’estudi s’ha concebut arran d’una iniciativa del doctor Efrem Gómez, en col·laboració amb els doctors Jiménez (cirurgià vascular) i Ferrer (dermatòleg), i amb el suport del Comú. La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que “parlem d’aigua termal, però amb un registre totalment diferent”, deixant enrere la visió més lúdica i turística d’aquest recurs per abordar-ne ara el potencial mèdic. Ha assenyalat que “ha aparegut l’oportunitat de fer un estudi científic per veure a què pot servir justament la part terapèutica de l’aigua termal”.

El doctor Gómez ha indicat que la recerca ha tingut una doble voluntat: “contribuir al coneixement mèdic i fer valdre el potencial de les aigües termals d’Escaldes”. Ha detallat que els estudis internacionals han apuntat efectes positius sobre patologies dermatològiques i circulatòries, com la insuficiència venosa, i que ara volen comprovar si això també s’evidencia en el cas andorrà. L’estudi ha previst un disseny de control creuat amb una mostra d’uns 50 pacients. Cada participant ha de seguir un protocol d’exposició a l’aigua termal durant dues setmanes, amb sessions de 30 minuts tres cops per setmana. A continuació, es durà a terme un període de “neteja” per eliminar els efectes acumulats i posteriorment s’aplicarà un tractament placebo.

Els tractaments es faran a les instal·lacions de l’hotel Roc Blanc. L’equip ha previst avaluar diferents variables, com proves dermatològiques, indicadors de qualitat de vida i impacte psicològic. Pel que fa al calendari, Gómez ha anunciat que esperen que durant el següent mes i mig podran anar reclutant pacients que compleixen els criteris d’inclusió i que l’estudi podria començar a principis de juny. Els primers resultats podrien estar disponibles al setembre. El doctor Gómez ha precisat que busquen participants amb afectacions dermatològiques o circulatòries. En relació amb la composició de l’aigua, ha indicat que “la composició és important i fins i tot s’estan actualitzant les anàlisis químiques” perquè les dades existents eren antigues. Gómez ha remarcat que “òbviament no és un estudi extrapolable a qualsevol aigua termal del món, cada part del món té les seves particularitats”. Gili ha indicat que l’estudi tindrà un cost d’uns 6.000 euros, que també cobrirà les despeses vinculades a l’equip mèdic.