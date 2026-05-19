La capital i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell organitzen aquesta setmana la tercera Setmana dels Oficis

El Comú d’Andorra la Vella i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell organitzen aquesta setmana la tercera edició de la Setmana dels Oficis. Aquesta iniciativa, plenament consolidada després de les experiències del 2024 i 2025, s’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys que formen part del programa prelaboral de capacitació Fent Camí. L’objectiu principal, cal recordar, és afavorir i facilitar de manera personalitzada la transició d’aquests joves des del món educatiu cap a l’entorn professional i el mercat de treball.
La col·laboració en el programa Fent Camí es remunta al març del 2023 i es desenvolupa de manera bidireccional. D’una banda, permet que els joves beneficiaris gaudeixin d’estades formatives a les instal·lacions del comú i, de l’altra, fomenta l’organització de xerrades informatives per descobrir diferents sortides professionals. El programa es basa en el model d’atenció Integral i centrat en la persona que potencia al màxim les habilitats socials, l’autonomia, la presa de decisions i les competències laborals individuals, dissenyant itineraris a mida segons les preferències de cada participant.
Durant aquesta setmana, el grup de 13 joves visitarà cada dia un servei comunal diferent durant dues hores. Aquestes sessions didàctiques estan planificades conjuntament amb cada comandament de la corporació i compten amb la presència i acompanyament d’un tècnic d’inserció, igualtat i cohesió laboral comunal, així com de les educadores del programa Fent Camí. Així doncs, els joves compartiran experiències amb els equips del servei d’Higiene, Medi Ambient, Casal Calones i Casa Pairal, l’àrea de Cultura i el BiciLab.
La consellera de Gestió de Talent i Persones de la capital, Eva Tadeo, ha posat en relleu el valor social d’aquest projecte destacant que “pel comú és un orgull obrir les nostres portes per tercer any consecutiu a la Setmana dels Oficis i col·laborar estretament amb la Fundació Nostra Senyora de Meritxell”. Tadeo ha remarcat que “viure el dia a dia del comú ajuda de manera real els joves a orientar el seu futur, a guanyar autonomia i a descobrir la seva veritable vocació de servei públic”.