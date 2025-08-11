Escaldes i la capital suspenen l’ús de graelles i barbacoes als seus berenadors fins a la fi de l’alerta taronja per incendi

Protecció Civil ha activat la prealerta per risc alt d’incendi (nivell 2 – taronja) a les zones centre i sud del país, a causa de les altes temperatures i la baixa humitat. Davant aquesta situació, i seguint les recomanacions de Bombers d’Andorra i Protecció Civil, diversos comuns han decretat el tancament temporal de les graelles i punts de foc als berenadors.
A Escaldes-Engordany, les graelles municipals romandran tancades fins a nou avís per evitar qualsevol perill de propagació de flames. A Andorra la Vella, els punts de foc del berenador de la Comella també han quedat fora de servei, tot i que l’espai continuarà obert al públic per a altres usos.
Les autoritats recorden que la mesura és preventiva i apel·len a la col·laboració ciutadana per extremar les precaucions i evitar activitats que puguin generar guspires o flames a l’aire lliure mentre persisteixi l’avís taronja.