Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El mapa del geoportal de Protecció Civil amb la informació dels llocs parcialment tancats. | Protecció Civil
El Periòdic d'Andorra
Prealerta per altes temperatures

Escaldes i la capital suspenen l’ús de graelles i barbacoes als seus berenadors fins a la fi de l’alerta taronja per incendi

La prealerta de Protecció Civil per risc alt d’incendi de nivell 2 afecta les zones del centre i sud del país

Protecció Civil ha activat la prealerta per risc alt d’incendi (nivell 2 – taronja) a les zones centre i sud del país, a causa de les altes temperatures i la baixa humitat. Davant aquesta situació, i seguint les recomanacions de Bombers d’Andorra i Protecció Civil, diversos comuns han decretat el tancament temporal de les graelles i punts de foc als berenadors.

A Escaldes-Engordany, les graelles municipals romandran tancades fins a nou avís per evitar qualsevol perill de propagació de flames. A Andorra la Vella, els punts de foc del berenador de la Comella també han quedat fora de servei, tot i que l’espai continuarà obert al públic per a altres usos.

Les autoritats recorden que la mesura és preventiva i apel·len a la col·laboració ciutadana per extremar les precaucions i evitar activitats que puguin generar guspires o flames a l’aire lliure mentre persisteixi l’avís taronja.

Protecció Civil activa una prealerta per alt risc d’incendi i manté l’avís per altes temperatures fins dimarts

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Menys detencions per alcohol però més sancions administratives en la campanya d’estiu del 2025
La responsabilitat de tots davant el risc d’incendi
Els centres de dia de la Creu Roja superen el 70% d’ocupació però mantenen una trentena de places lliures

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La piscina del Palau de Gel reobre amb millores tècniques després d’un període de treballs de reparació i manteniment
  • Societat, Successos
Mitjans aeris i bombers per carretera actuen davant un possible incendi a la zona de Sispony
  • Societat, Successos
Protecció Civil activa una prealerta per alt risc d’incendi i manté l’avís per altes temperatures fins dimarts
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La piscina del Palau de Gel reobre amb millores tècniques després d’un període de treballs de reparació i manteniment
  • Cultura, Parròquies
Un viatge teatral recorre tres ponts històrics i reviu la vida i costums d’Escaldes-Engordany dels anys trenta
  • Parròquies, Societat
L’Empodera’t manté l’interès ciutadà amb 241 participants als dotze tallers realitzats a Escaldes-Engordany
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu