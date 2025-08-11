Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'edifici de Bombers. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Alt risc d'incendi

Protecció Civil activa una prealerta per alt risc d’incendi i manté l’avís per altes temperatures fins dimarts

Entre les mesures preventives hi ha la suspensió de l’encesa de focs, la prohibició de llençar coets pirotècnics i restriccions en l’ús de barbacoes

Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d’incendi molt alt al fons de vall de la zona central i sud del país, fins als 1.500 metres, d’acord amb el Butlletí de perill d’Incendis del Cos de Bombers, que situa aquest sector en nivell 2. A la resta del territori i fins als 2.000 metres, el risc és alt (nivell 1), mentre que per sobre d’aquesta altitud es considera baix o moderat (nivell 0).

Entre les mesures preventives adoptades hi ha la suspensió de l’encesa de focs, la prohibició de llençar coets pirotècnics i restriccions en l’ús de barbacoes. La situació es deu a la persistència d’una massa d’aire molt seca, temperatures elevades per l’època i humitats baixes, amb absència de precipitacions.

Paral·lelament, es manté activada fins dimarts la prealerta per altes temperatures al centre i sud del país, segons el Servei Meteorològic. Les màximes previstes són de 36 °C a la Borda Vidal, 35 °C al Roc de Sant Pere i 32 °C a Les Salines, amb mínimes per sobre dels 18 °C a la vall central i 13 °C a les parròquies altes. Al nord, es manté l’avís per ratxa càlida, que podria finalitzar dimarts amb l’arribada de tempestes.

Protecció Civil recomana limitar l’activitat física a les hores de més calor, hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se el cap. També s’aconsella tancar finestres i persianes durant el dia i obrir-les a la nit, a més de buscar espais climatitzats. Es posa especial atenció als col·lectius vulnerables —infants, gent gran i persones amb malalties cròniques—, així com als animals de companyia, que han de disposar d’ombra i aigua.

En matèria de prevenció d’incendis, es demana evitar qualsevol activitat que generi foc o espurnes, no fumar ni llençar burilles al bosc i avisar immediatament al 112 en cas de detectar fum o flames.

Comparteix
Notícies relacionades
Menys detencions per alcohol però més sancions administratives en la campanya d’estiu del 2025
La responsabilitat de tots davant el risc d’incendi
Els centres de dia de la Creu Roja superen el 70% d’ocupació però mantenen una trentena de places lliures

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La piscina del Palau de Gel reobre amb millores tècniques després d’un període de treballs de reparació i manteniment
  • Societat, Successos
Mitjans aeris i bombers per carretera actuen davant un possible incendi a la zona de Sispony
  • Societat
Escaldes i la capital suspenen l’ús de graelles i barbacoes als seus berenadors fins a la fi de l’alerta taronja per incendi
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La piscina del Palau de Gel reobre amb millores tècniques després d’un període de treballs de reparació i manteniment
  • Cultura, Parròquies
Un viatge teatral recorre tres ponts històrics i reviu la vida i costums d’Escaldes-Engordany dels anys trenta
  • Parròquies, Societat
L’Empodera’t manté l’interès ciutadà amb 241 participants als dotze tallers realitzats a Escaldes-Engordany
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu