Protecció Civil activa una prealerta per alt risc d’incendi i manté l’avís per altes temperatures fins dimarts

Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d’incendi molt alt al fons de vall de la zona central i sud del país, fins als 1.500 metres, d’acord amb el Butlletí de perill d’Incendis del Cos de Bombers, que situa aquest sector en nivell 2. A la resta del territori i fins als 2.000 metres, el risc és alt (nivell 1), mentre que per sobre d’aquesta altitud es considera baix o moderat (nivell 0).
Entre les mesures preventives adoptades hi ha la suspensió de l’encesa de focs, la prohibició de llençar coets pirotècnics i restriccions en l’ús de barbacoes. La situació es deu a la persistència d’una massa d’aire molt seca, temperatures elevades per l’època i humitats baixes, amb absència de precipitacions.
Paral·lelament, es manté activada fins dimarts la prealerta per altes temperatures al centre i sud del país, segons el Servei Meteorològic. Les màximes previstes són de 36 °C a la Borda Vidal, 35 °C al Roc de Sant Pere i 32 °C a Les Salines, amb mínimes per sobre dels 18 °C a la vall central i 13 °C a les parròquies altes. Al nord, es manté l’avís per ratxa càlida, que podria finalitzar dimarts amb l’arribada de tempestes.
Protecció Civil recomana limitar l’activitat física a les hores de més calor, hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se el cap. També s’aconsella tancar finestres i persianes durant el dia i obrir-les a la nit, a més de buscar espais climatitzats. Es posa especial atenció als col·lectius vulnerables —infants, gent gran i persones amb malalties cròniques—, així com als animals de companyia, que han de disposar d’ombra i aigua.
En matèria de prevenció d’incendis, es demana evitar qualsevol activitat que generi foc o espurnes, no fumar ni llençar burilles al bosc i avisar immediatament al 112 en cas de detectar fum o flames.