Millores en la mobilitat

Escaldes-Engordany reorganitza els horaris i recorreguts del servei de bus parroquial a partir del 30 de juny

Els ajustos inclouen noves parades, canvis de trajecte i ampliació del servei de cap de setmana per adaptar-se a les demandes dels veïns

A partir del dilluns 30 de juny, el servei de transport parroquial d’Escaldes-Engordany estrenarà nous horaris i recorreguts. Segons ha informat el comú a través de les xarxes socials, les modificacions responen a l’objectiu d’adaptar el servei a les necessitats dels usuaris, d’acord amb les dades d’ús i les enquestes realitzades.

Els ajustos afecten principalment les zones d’Engolasters, els Vilars i Sant Jaume. Una de les principals novetats és l’establiment d’una nova connexió entre Engordany i la part alta de Fiter i Rossell, amb la incorporació de tres parades: Cruïlla dels Vilars (tant de pujada com de baixada) i Els Baus.

A més, es reorganitza el trajecte de tornada per tal de centralitzar les arribades al nucli de la parròquia. Pel que fa al servei de cap de setmana, s’introdueixen modificacions per facilitar l’accés a punts estratègics com el centre d’atenció primària del Prat Gran i la llar de jubilats.

El comú assegura que aquestes modificacions s’han dissenyat per millorar la cobertura territorial i reforçar l’eficiència del servei.